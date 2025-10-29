Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc

Đợt không khí lạnh tăng cường dự báo tràn xuống miền Bắc vào tối mai, kéo nhiệt độ vùng đồng bằng xuống 19, núi cao 13 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hiện bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam, khoảng chiều tối và đêm mai bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc Bộ.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội ngày mai 22-26 độ C, giảm hai độ so với hôm nay, đến thứ bảy giảm tiếp còn 21-24 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) cuối tuần này dao động 13-15 độ C.

Bắc Trung Bộ cũng sẽ chịu tác động của không khí lạnh từ đêm mai. Dự báo nhiệt độ thấp nhất khu vực này 19-22 độ C, vùng núi dưới 17 độ.

Người dân chạy xe máy qua cầu Long Biên, Hà Nội trong tiết trời se lạnh tháng 10. Anh: Hoàng Giang

Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao sẽ khiến Thanh Hóa - bắc Quảng Trị có mưa. Lượng mưa từ tối nay đến ngày 31/10 ở nam Nghệ An đến bắc Quảng Trị phổ biến 70-150 mm, cục bộ trên 300 mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 150 mm trong ba giờ.

Không khí lạnh tràn về cũng sẽ gây gió đông bắc cấp 2-3 ở đất liền miền Bắc, cấp 3-4 ở vùng ven biển. Trên biển, từ đêm 30/10, vịnh Bắc Bộ gió cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-2,5 m. Bắc Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m.

Cơ quan khí tượng lưu ý không khí lạnh tràn xuống có thể kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh gây thiệt hại nông nghiệp, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất; ngập cục bộ đô thị và khu công nghiệp. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ.

Dự báo không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2025 và 1/2026, rét đậm ở miền Bắc xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025.

Gia Chính

