Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc

Đợt không khí lạnh mới sẽ tràn đến miền Bắc từ sáng mai, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi cao dưới 17 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết không khí lạnh đang di chuyển từ phía bắc xuống phía nam, gần sáng mai sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc. Nhiệt độ thấp nhất miền Bắc phổ biến 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội cuối tuần sau khoảng 20-28 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) 12-19 độ C.

Người dân tham gia giao thông ở Hà Nội trong đợt không khí lạnh tháng 10/2025. Ảnh: Hoàng Giang

Thanh Hoá và Nghệ An cũng sẽ chịu tác động của không khí lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi dưới 17 độ C.

Từ gần sáng 26/10, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,5 m; Bắc Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Cơ quan khí tượng cảnh báo không khí lạnh tràn về có thể kèm mưa giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm 2025 đã khiến nhiệt độ Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống mức 9 độ hôm 23/10. Các điểm cao như Sìn Hồ (Lai Châu) 12 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 13 độ. Tại Hà Nội, cả 5 trạm đo Ba Vì, Sơn Tây, Hoài Đức, Hà Đông, Láng đều ghi nhận mức nhiệt 18 độ C.

Dự báo không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh trong tháng 12/2025 và 1/2026, rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống) ở miền Bắc có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025.

Gia Chính

