Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc

Đêm mai (26/12), không khí lạnh sẽ tăng cường xuống miền Bắc khiến nhiệt độ vùng đồng bằng dưới 14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh tràn xuống Đông Bắc Bộ đầu tiên, sau đó mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội thứ sáu giảm 4 độ so với hôm nay, còn 17-22 độ C, sau đó ban đêm tiếp tục xuống dưới 14 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) sẽ rét hại, trung bình ngày dưới 13 độ C từ thứ sáu, thứ bảy dao động 6-13 độ C.

Người Hà Nội tham gia giao thông trong tiết trời rét. Ảnh: Ngọc Thành

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ chịu tác động của không khí lạnh từ ngày 27/12. Ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi dưới 10 độ C. Khu vực Quảng Bình - Thừa Thiên Huế 15-18 độ C.

Từ ngày 27/12, vịnh Bắc Bộ gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3 m. Bắc Biển Đông (gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6 m. Vùng biển Quảng Trị - Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Ứng phó với không khí lạnh, chiều 25/12 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi diễn biến, hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín; hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, giữ ấm cho gia súc, gia cầm.

Các tỉnh ven biển Quảng Ninh - Cà Mau thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Cơ quan khí tượng dự báo một tháng tới nhiệt độ trung bình trên cả nước ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh, khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại, tập trung vào tháng 1/2025.

Gia Chính