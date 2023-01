Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 27/1 đến hết tháng 1 miền Bắc rét đậm, thấp nhất dưới 3 độ C; miền Trung mưa lạnh kéo dài.

Trong những ngày nghỉ Tết, cả nước thời tiết tương đối dễ chịu, thuận lợi cho việc du xuân đón năm mới. Tuy nhiên, từ ngày mai 27/1, miền Bắc xuất hiện mưa và rét đậm, rét hại, nhiệt độ trung bình ngày từ 15 và 13 độ C trở xuống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nguyên nhân là khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống, đêm nay và ngày mai sẽ tràn đến miền Bắc, gây rét đậm, rét hại kéo dài đến hết tháng 1.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang) có thể dưới 3 độ C. Mưa xuất hiện vào đêm 26 và ngày 27/1, sau đó trời chuyển nắng hanh.

Màu xanh hiển thị không khí lạnh đang tràn xuống. Ảnh: NCHMF

Với miền Trung, do chịu tác động của không khí lạnh nên các ngày 27-28/1 khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, cục bộ có nơi mưa to (50-100 mm trong 24 giờ). Sau ngày 28/1, mưa có xu hướng giảm dần.

Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế từ nay đến hết tuần sẽ mưa lạnh, nền nhiệt thấp nhất ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ 13-15 độ, khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế 15-17 độ C. Ban ngày nhiệt độ phổ biến dưới 20 độ C.

Từ gần sáng mai, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió đông bắc mạnh lên cấp 6-7, sóng biển cao 3-6 m, biển động mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ nay đến hết tuần trời ít mưa, nhiệt độ đêm giảm thấp. Ban đêm Tây Nguyên chỉ 14-17 độ, ngày 24-27 độ C. Nam Bộ ban đêm 19-22 độ, ngày nắng 30-32 độ C.

Dự báo trong 20 ngày đầu tháng 2, nhiệt độ trung bình tại miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, các khu vực khác thấp hơn khoảng 0,5 độ C.

Tại miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến ít mưa, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tổng lượng mưa cao hơn khoảng 15-40 mm so với trung bình nhiều năm. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm 5-15 mm.

Gia Chính