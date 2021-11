Không khí lạnh tăng cường, vùng núi xuống 10 độ C

Không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ thấp nhất miền Bắc trong 4-6 ngày tới chỉ 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ C, khả năng xuất hiện sương muối, băng giá.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay không khí lạnh đã tràn đến một số tỉnh miền Bắc. Bạch Long Vĩ ghi nhận gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục tràn đến các nơi khác ở miền Bắc, sau đó đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội hôm nay cao nhất 27 độ C, ngày mai giảm còn 24 độ, ban đêm xuống 10-11 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nền nhiệt dao động 5-13 độ C.

Theo quy luật, cứ lên cao 100 m nhiệt độ giảm 0,6 độ, các đỉnh núi cao như Fansipan (Lào Cai) sẽ xuống dưới 0, nhiều khả năng xuất hiện băng giá, hoặc sương muối.

Sương muối trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) sáng 29/11. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia), cho biết những ngày đầu tháng 12 bầu trời miền Bắc duy trì trạng thái quang mây do không khí lạnh tăng cường, cộng thêm trường gió tây bắc thổi ở các tầng khí quyển trên cao.

Hình thái trên tạo ra tình trạng nắng hanh, độ ẩm không khí xuống thấp, nhiều nơi dưới 50%, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Về đêm, do không có mây che phủ, mặt đất phát xạ mạnh, nền nhiệt vì thế giảm sâu. "Người dân cần có phương án chống rét cho gia súc, gia cầm, đề phòng sương muối, băng giá gây hại cho cây trồng", ông Hưởng lưu ý.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên cao là nhiễu động gió đông nên hôm nay Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa to. Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Ninh Thuận và khu vực khác ở Tây Nguyên hôm nay mưa 40-70 mm, có nơi trên 80 mm. Sang tháng 12, khi gió đông suy yếu, chỉ còn tác động của không khí lạnh, mưa miền Trung giảm dần.

Cơ quan khí tượng nhận định, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với năm 2020. Các đợt rét hại, rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày từ 13 và 15 độ C trở xuống) sẽ tập trung từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. Trong đó, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có khả năng xuất hiện trước ngày 25/12.

Gia Chính