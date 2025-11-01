Không khí lạnh tăng cường, vùng núi có thể rét đậm

Từ chiều tối mai, không khí lạnh tràn xuống Đông Bắc Bộ, sau đó là toàn miền Bắc, kéo nhiệt độ thấp nhất xuống 11 độ C, vùng núi có thể rét đậm.

Chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường từ ngày 30/10, ba hôm nay miền Bắc mưa nhỏ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 13 độ C, một số vùng núi cao 15-16 độ như: Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang), Pha Đin (Điện Biên), Tam Đảo (Phú Thọ), Trùng Khánh (Cao Bằng).

Tại Hà Nội, cả 5 trạm đo Hà Đông, Láng, Hoài Đức, Ba Vì và Sơn Tây ghi nhận mức nhiệt 20 độ, cao nhất ngày không quá 26 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc, chiều tối mai sẽ tràn đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc Bộ. Vùng núi cao có thể rét đậm, trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống.

Du khách đi dạo dưới trời mưa lạnh ở Hà Nôi, sáng 1/11. Ảnh: Gia Chính

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai 18-22 độ, đầu tuần tới giảm còn 17-20 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần sau xuống mức 11-14 độ C.

Thanh Hóa, Nghệ An cũng sẽ chịu tác động của không khí lạnh từ đêm mai, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi dưới 15 độ C.

Ngoài ra, không khí lạnh sẽ gây gió đông bắc mạnh cấp 2-3 trên đất liền, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều mai, vịnh Bắc Bộ gió cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3,5 m; Bắc Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao sẽ gây mưa lớn diện rộng với tổng lượng có nơi trên 700 mm trong ba ngày tới ở Hà Tĩnh - Quảng Ngãi. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tháng 10, miền Bắc xuất hiện ba đợt không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn ngày 19/10 gần 9 độ; Tam Đảo, Sìn Hồ 12 độ C. Đợt ngày 26/10, Mẫu Sơn, Pha Đin, Đồng Văn khoảng 13 độ C.

Dự báo tháng 11, không khí lạnh có xu hướng gia tăng cả về tần suất và cường độ.

Gia Chính

>>Xem chi tiết nhiệt độ 7 ngày tới tại đây.