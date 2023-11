Không khí lạnh tăng cường, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Đồng bằng Bắc Bộ lạnh 15-17 độ vào ban đêm, ban ngày nắng 28 độ C; Trung Bộ tiếp tục mưa to tới ngày 17/11 do tác động của không khí lạnh tăng cường.