Không khí lạnh tăng cường miền Bắc, miền Trung mưa lớn

Chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc giảm có nơi dưới 20 độ C, miền Trung mưa diện rộng, từ 29/10 đến 2/11.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều nay cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm qua, các tỉnh miền Bắc chuyển mây, có nơi mưa rào.

Lúc 13h chiều 29/10, toàn miền Bắc ghi nhận nền nhiệt dưới 27 độ C. Lạng Sơn còn gần 23 độ C, Hà Nội khoảng 25 độ C. Đầu giờ sáng và cuối buổi chiều, thủ đô có mưa, chiều tối trời chuyển lạnh khiến nhiều người ra đường phải khoác thêm áo gió.

Ngày mai, miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, nhiệt độ giảm còn 20-23 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi thấp hơn. Từ 31/10, trời chuyển nắng về chiều, đêm và sáng trời lạnh.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai 21-28 độ C. Nhiệt độ ba ngày liên tiếp sau đó cao nhất 30 độ C, đêm giảm còn 21 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) dao động 15-20 độ C.

Sương mù ở Sa Pa, mùa đông 2021. Ảnh: Hồng Chiêu

Do chịu tác động của không khí lạnh cùng gió đông, miền Trung mưa diện rộng. Chiều tối nay đến 31/10, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 60-180 mm, có nơi trên 250 mm; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng mưa vừa, mưa to hết 1/11.

Đêm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

10 ngày trước, đợt không khí lạnh đầu mùa kéo nhiệt độ trung bình ngày ở đồng bằng Bắc Bộ xuống dưới 26 độ C, vùng núi dưới 15 độ C, giảm khoảng 3-5 độ so với trước đó. Dù nhiệt độ giảm nhẹ, nắng thu vẫn oi bức khiến nhiều người khó chịu, dễ ốm.

Mùa thu năm nay nóng hơn mọi năm khi miền Bắc vẫn xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất ngày trên 35 độ C (ngày 6-7/9).

Xuân Hoa