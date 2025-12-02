Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét từ ngày mai

Sáng 3/12, không khí lạnh tăng cường tràn xuống miền Bắc khiến nền nhiệt giảm còn 15-18 độ, vùng núi cao dưới 11 độ; gió mạnh và mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực Trung Bộ.

Không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam và dự báo ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ vào sáng mai, sau đó mở rộng sang đồng bằng và Tây Bắc Bộ.

Từ đêm mai, vùng núi Bắc Bộ rét sâu với nhiệt độ 13-15 độ, vùng núi cao dưới 11 độ; đồng bằng phổ biến 15-18 độ.

Tại Hà Nội, Accuweather dự báo hai ngày tới nhiệt độ ban ngày 24-25 độ, ban đêm giảm dần từ 20 xuống 16 độ; cuối tuần nhiệt độ trong ngày chỉ còn 18-22 độ. Khu vực trên 1.500 m như Sa Pa sáng thứ sáu có thể xuống 9-13 độ.

Người Hà Nội tham gia giao thông trong đợt rét tháng 11/2025. Ảnh: Thanh Hải

Miền Trung từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chịu tác động của không khí lạnh từ tối 3/12, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, ven biển cấp 4-5. Từ gần sáng mai, vịnh Bắc Bộ gió cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2-4 m; Bắc Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng 3-5 m. Từ chiều mai, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế và phía bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió cấp 6-8, sóng 3-5 m.

Không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão Koto và nhiễu động gió đông trên cao gây mưa lớn ở Trung Bộ. Từ đêm nay đến đêm 4/12, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi mưa 100-200 mm, có nơi trên 300 mm; Quảng Trị, phía đông Gia Lai đến Đăk Lăk và Khánh Hòa mưa 40-100 mm, cục bộ trên 150 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rét đậm có thể gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm và cây trồng; mưa lớn dễ dẫn đến ngập úng tại vùng trũng, lũ quét ở sông suối nhỏ, sạt lở sườn dốc, ngập khu đô thị và công nghiệp.

Tháng 11 ghi nhận 3 đợt không khí lạnh, đáng chú ý là ngày 24/11 khi nhiệt độ vùng núi cao xuống dưới 2 độ như Đồng Văn, Hà Nội xuống 9 độ, Bắc Trung Bộ 7-8 độ. Bước sang tháng 12, không khí lạnh được dự báo gia tăng cả tần suất và cường độ, rét đậm rét hại tập trung tại vùng núi phía bắc.

Gia Chính