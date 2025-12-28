Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch

Một đợt không khí lạnh sẽ tăng cường xuống miền Bắc trong ngày đầu năm 2026 gây mưa, ở miền Nam thời tiết khô ráo.

Miền Bắc đang chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông. Từ nay đến hết ngày 31/12 thời tiết chủ yếu mây nhiều, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 23-26 độ, thấp nhất 17-20 độ C.

Khoảng ngày 1/1/2026, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa trở lại cho Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ từ đêm ngày đầu tiên của năm 2026 giảm còn 14-17 độ, vùng núi cao dưới 13 độ C.

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại Hồ Gươm vào dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội hai ngày đầu tuần tới 16-23 độ, đến giữa tuần tăng lên 18-26 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới nhiệt độ 9-17 độ C.

Miền Trung từ nay đến hết năm 2025 thời tiết phổ biến trong tình trạng mây nhiều, khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đêm và sáng có mưa, trong ngày trời nắng. Nhiệt độ các tỉnh thành Thanh Hoá đến Huế trong ngày cuối năm và đầu năm 2026 cao nhất 23-26 độ, thấp nhất 17-20 độ C.

Các tỉnh thành Đà Nẵng đến Quảng Ngãi cao nhất 23-27 độ, thấp nhất 21-25 độ; phía đông các tỉnh Gia Lai - Lâm Đồng cao nhất 27-30 đô, thấp nhất 21-25 độ.

Từ đêm 1/1/2026, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc dồn xuống, gió đông bắc tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn nên Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa giông kéo dài đến ngày 3/1. Nhiệt độ Thanh Hoá đến Huế cao nhất 20-23 độ, thấp nhất 17-20 độ.

Các tỉnh thành Đà Nẵng đến Quảng Ngãi cao nhất 23-27 độ, thấp nhất 20-22 độ; phía đông các tỉnh Gia Lai - Lâm Đồng cao nhất 27-30 đô, thấp nhất 22-24 độ.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ từ nay đến hết năm 2025 và những ngày đầu năm 2026 trời không mưa, nền nhiệt đêm ở cao nguyên Trung Bộ phổ biến thấp dưới 20 độ, ban ngày dưới 30 độ, Nam Bộ thấp nhất dưới 25 độ, ban ngày dưới 34 độ C.

Nhiệt độ tại TP HCM trong ngày đầu năm 2026 trong khoảng 21-32 độ, Cần Thơ 19-30 độ, Phú Quốc (An Giang) 24-30 độ C.

Gia Chính