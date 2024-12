Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc tăng nhiệt

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2024, dự báo từ mai không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng dần.

Ngày 15/12, ngày thứ hai chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc ghi nhận nhiệt độ thấp nhất hơn 3 độ tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cao 1.600 m so với mực nước biển.

Một số vùng núi cao như Đồng (Hà Giang), Pha Đinh (Điện Biên) 5 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La) khoảng 6 độ. Sìn Hồ (Lai Châu), Mù Cang Chải (Yên Bái), Trùng Khánh (Cao Bằng) 7-10 độ C.

Hà Nội ghi nhận nhiệt độ hơn 12 độ tại trạm Ba Vì, Sơn Tây, các trạm nội thành như Láng, Hà Đông hơn 15 độ C.

Người Hà Nội trong rét. Ảnh: Giang Huy

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đợt không khí lạnh đang diễn ra gây rét đậm diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2024-2025. Từ mai, không khí lạnh có xu hướng suy yếu dần, trời chuyển nắng nhẹ về trưa.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội thứ ba tăng 5 độ so với hôm nay lên 16-22 độ, trong tuần nhiệt độ duy trì 14-23 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới nhiệt độ 6-11 độ C.

Miền Trung chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông nên ngày 11-14/12 đã xảy ra một đợt mưa diện rộng. Từ mai, không khí lạnh có cường độ yếu dần, gió đông không còn hoạt động mạnh nên mưa giảm dần chỉ còn tập trung ở Quảng Trị - Khánh Hòa.

Nam Bộ và Tây Nguyên trong đêm nay và ngày mai còn chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông nên có mưa rào rải rác. Từ ngày 17/12, gió đông suy yếu, nên hai khu vực này mưa giảm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán, Tây Nguyên nhiệt độ đêm và sáng xuống dưới 20 độ. Trong ngày trời nắng, nên nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên tăng lên mức 25-28 độ, khu vực Nam Bộ từ 30-33 độ C.

Gia Chính