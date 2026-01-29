Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc

Đợt không khí lạnh cường độ yếu sắp tràn xuống miền Bắc, nhiệt độ vùng núi cao xuống thấp nhất 8 độ, đồng bằng 12-15 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh đang di chuyển, khoảng sáng 31/1 sẽ tràn đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc Bộ.

Từ chiều 31/1, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc phổ biến 12-15 độ, vùng núi Đông Bắc 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Người dân ngoại thành Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đợt rét ngày 22-24/1. Ảnh: Gia Chính

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội hai ngày tới 18-25 độ, đến cuối tuần giảm còn 16-19 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất trong đợt này 9-13 độ C.

Ngoài giảm nhiệt, đợt không khí lạnh sẽ gây gió đông bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Từ gần sáng và ngày 31/1, vịnh Bắc Bộ gió cấp 5-6, giật cấp 7-8. Từ ngày 1/2, Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây của Nam Biển Đông (phía tây Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m.

Từ ngày 1/2 đến sáng 4/2, từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa giông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và sinh trưởng cây trồng. Gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Gia Chính

>>Xem dự báo chi tiết nhiệt độ 7 ngày tại đây.