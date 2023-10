Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc

Ngày 20/10, không khí lạnh sẽ tràn đến miền Bắc, sau đó là Bắc Trung Bộ, kéo nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội xuống 20, giảm 4-5 độ C so với hôm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết gió mùa đông bắc trong đất liền sẽ mạnh cấp 2-3. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu bão nên gió mạnh cấp 6.

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) trời se lạnh về đêm và sáng, dao động 19-22 độ, riêng vùng núi 16-19 độ C. Ban ngày nhiệt độ cao hơn khoảng 5-6 độ C.

Đường lên cầu Long Biên, Hà Nội nắng hanh, ngày 9/10/2023. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày 20/10 khoảng 22-32 độ, ngày 21-22/10 xuống còn 20-26 độ C, sau đó tăng dần mỗi ngày 1-2 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ cuối tuần này xuống 14-19 độ, giảm 3-4 độ C so với hôm nay.

Trên biển, do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh, từ ngày 20/10 vịnh Bắc Bộ (gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của El Nino, mùa thu miền Bắc nóng hơn mọi năm, nhiệt độ phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C. Ngày 6-7/9, miền Bắc xuất hiện nắng nóng diện rộng, cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên.

Dự báo tháng 10, không khí lạnh có xu hướng hoạt động tăng dần về tần suất và cường độ. Tuy nhiên, nhiệt độ miền Bắc cũng như cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C.

Gia Chính