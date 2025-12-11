Không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc

Đợt không khí lạnh cường độ mạnh dự kiến khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu, vùng núi cao dưới 5 độ C và đồng bằng phổ biến 11-14 độ C.

Sáng 11/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống, dự báo ngày 13/12 ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ rồi mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc Bộ.

Không khí lạnh sẽ gây rét đậm trên diện rộng, riêng vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi và trung du 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Theo Accuweather, hôm nay Hà Nội 20-24 độ C và sẽ giảm dần những ngày tới, cuối tuần còn 14-20 độ C. Những nơi cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ thấp nhất đợt này 8-12 độ C.

Người Hà Nội trong giá lạnh. Ảnh: Ngọc Thành

Miền Trung, đặc biệt Bắc và Trung Trung Bộ, cũng chịu tác động từ 13/12. Bắc Trung Bộ có khả năng rét đậm khi nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C.

Không khí lạnh gây gió đông bắc mạnh cấp 3 trên đất liền Bắc Bộ, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9, sóng cao 2-4 m; Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực Hoàng Sa) gió cấp 7-8, giật cấp 9, sóng cao 4-6 m.

Từ tối và đêm 13/12, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, tây nam Biển Đông (bao gồm phía tây Trường Sa) gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m.

Ngoài giảm nhiệt độ và tăng gió, không khí lạnh còn gây mưa giông, khả năng kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ đêm 12 đến hết đêm 13/12. Vùng mưa sau đó dịch xuống Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi - Đăk Lăk, Khánh Hòa từ đêm 13 đến hết đêm 14/12.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến chăn nuôi, làm chậm hoặc gây thiệt hại sinh trưởng cây trồng. Mưa lớn gây nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc; mưa lớn cục bộ dễ gây ngập tại khu đô thị và khu công nghiệp.

Gia Chính