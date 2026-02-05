Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc

Đợt không khí lạnh cường độ mạnh dự báo kéo nhiệt độ miền Bắc xuống thấp nhất dưới 3 độ C, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển, khoảng trưa 7/2 sẽ tràn đến vùng núi và trung du Bắc Bộ, đến đêm thì tới Đông Bắc Bộ, đồng bằng và Tây Bắc Bộ. Không khí lạnh sẽ gây mưa rào, giông từ chiều 7/2 đến ngày 8/2.

Cơ quan khí tượng nhận định miền Bắc sẽ rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống), vùng núi có nơi rét hại (trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống) từ ngày 7 đến 9/2. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, núi cao có nơi dưới 3 độ C. Vùng núi cao ngày và đêm 8/2 có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai 19-23 độ, đến chủ nhật giảm còn 12-16 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) cuối tuần này rét nhất đợt, khoảng 6-11 độ C.

Băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn ngày 22/1. Ảnh: Đình Quyết

Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều 7/2. Nhiệt độ thấp nhất Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C. Từ ngày 8-9/2, Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa giông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngoài ra, hiện phía đông Philippines xuất hiện áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Penha. Lúc 13h hôm nay, tâm bão cách đất liền Philippines khoảng 200 km, đạt cấp 8, giật cấp 10 và theo hướng tây.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết trong 24-48 giờ tới, bão có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó vào Biển Đông và tiếp tục yếu đi, không có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Tháng 1/2026 đã xảy ra bốn đợt không khí lạnh. Trong đó đợt ngày 21-25/1 nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã xuống âm 0,1 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định tháng 2, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn xảy ra rét đậm, rét hại ngắn ngày.

Gia Chính

>>Xem chi tiết dự báo nhiệt độ chi tiết 7 ngày tới tại đây.