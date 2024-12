Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc

Từ ngày mai, không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống miền Bắc, kéo nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng xuống 15 độ, vùng núi dưới 10 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh tràn đến Đông Bắc Bộ từ ngày mai, một ngày sau đến đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ C. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo thứ bảy nền nhiệt Hà Nội giảm 7 độ so với hôm nay, còn 16-20 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) sẽ rét hại, trung bình ngày dưới 13 độ C từ thứ bảy cho đến thứ ba tuần sau. Rét nhất sẽ vào chủ nhật, ban đêm 10-12 độ C.

Người Hà Nội trong giá rét tháng 1/2024. Ảnh: Giang Huy

Không khí lạnh cường độ mạnh nên sẽ tràn đến Nam Trung Bộ, trong đó Bắc Trung Bộ ảnh hưởng nhiều nhất, trời mưa giông, nhiệt độ phổ biến 15-18, vùng núi 12-14 độ C. Trung Trung Bộ trời cũng mưa giông, nền nhiệt cao hơn, như Đà Nẵng chủ nhật 22-25 độ C.

Từ ngày mai, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 4-5, sau đó tăng lên cấp 6, sóng biển cao 1,5-3 m. Vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6, biển động, sóng biển cao 2-4 m từ thứ bảy.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa giông kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tháng 11 đã xuất hiện 4 đợt không khí lạnh, trong đó ngày 26-28/11 nhiệt độ nhiều nơi xuống thấp như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 7 độ, Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang) 9 độ C. Tháng 12, không khí lạnh sẽ gia tăng về tần suất và cường độ, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng.

Gia Chính