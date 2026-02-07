Không khí lạnh mạnh ảnh hưởng miền Bắc từ trưa nay

Đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống miền Bắc từ trưa 7/2 gây rét đậm rộng; ngày mai là cao điểm khi vùng núi có nơi rét hại, nguy cơ băng giá, mưa tuyết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ trưa và chiều nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ. Từ tối cùng ngày, khối không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng ra đồng bằng và khu vực Tây Bắc Bộ.

Trong các ngày 8-9/2, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở đồng bằng và trung du khoảng 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Dự báo của trang Accuweather cho thấy nhiệt độ Hà Nội hôm nay dao động 14-23 độ C, sang ngày mai giảm còn khoảng 12-16 độ C. Tại các điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa, nhiệt độ thấp nhất ngày 8/2 phổ biến 6-12 độ C.

Du khách chụp ảnh với băng giá ở Mẫu Sơn cuối tháng 1/2026. Ảnh: Trịnh Quốc

Không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến miền Trung từ tối 8/2, trọng tâm là khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C. Từ đêm nay đến ngày 9/2, khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có khả năng xuất hiện mưa giông.

Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 5-6, từ đêm 8/2 tăng lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3 m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6 m.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đăk Lăk có gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m. Từ ngày 8/2, vùng biển Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Trước diễn biến rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ diễn biến không khí lạnh, kịp thời thông tin tới chính quyền cơ sở và người dân.

Các địa phương được đề nghị rà soát phương án ứng phó, tăng cường hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh, nhất là tại các trường nội trú, đồng thời khuyến cáo không sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh tai nạn.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.