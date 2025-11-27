Không khí lạnh khiến TP HCM xuống dưới 20 độ C

Do hai khối không khí lạnh tăng cường liên tiếp, từ ngày 28/11, nhiệt độ thấp nhất tại TP HCM có thể giảm xuống dưới 20 độ C và duy trì đến ngày 6/12.

Nhiều ngày qua tiết trời TP HCM se lạnh, gió nhẹ vào buổi sáng và tối. Nền nhiệt sáng sớm thấp nhất ở mức 22 độ C khiến người dân phải mặc thêm áo ấm khi lái xe trên đường.

Người đi xe máy mặc thêm áo khoác trên đường Trương Định, quận 1 cũ khi nhiệt độ TP HCM xuống 21 độ C, sáng 27/11. Ảnh: Minh Bằng

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, cho biết từ ngày mai nền nhiệt tại TP HCM và Nam bộ sẽ tiếp tục giảm do có không khí lạnh khuếch tán từ phía Bắc. Nhiệt độ tại thành phố giảm xuống mức 20 độ và duy trì trong nhiều ngày. Ở một số khu vực tại Bình Dương cũ có nền nhiệt 18-19 độ.

"Nhiệt độ trên là chỉ số đo ở các trạm, thực tế ngoài trời có thể thấp hơn 2-3 độ C", ông Quyết nói, cho biết thêm đến đầu tháng 12, phía Nam lại có thêm đợt không khí lạnh bổ sung nên nền nhiệt thấp tại TP HCM sẽ duy trì đến 6/12.

Năm ngoái TP HCM có nhiệt độ thấp nhất năm vào gần dịp Giáng Sinh ở mức 21 độ C. Vào năm 2023, TP HCM trải qua đợt oi bức dịp Giáng sinh khác biệt so với thông thường do không khí lạnh ít tác động. Đây cũng là năm ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong một thập kỷ.

Đình Văn