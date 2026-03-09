Không khí lạnh gây mưa giông nhiều nơi

Đợt không khí lạnh gây mưa giông cho Bắc Bộ, Hà Tĩnh đến đông Gia Lai trong hôm nay và ngày mai, nhiệt độ giảm 3-4 độ vào ban đêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đang di chuyển xuống, sáng nay sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi phía Bắc, từ chiều và đêm tràn mạnh hơn đến Đông Bắc Bộ, sau đó là đồng bằng và hầu hết Tây Bắc Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ, giảm 3-4 độ so với hôm qua. Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội hôm nay 17-26 độ, ngày mai giảm còn 16-24 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) xuống thấp nhất 9-15 độ C.

Không khí lạnh gây mưa có thể làm tình trạng tắc đường ở Hà Nội thêm nghiêm trọng. Ảnh: Phạm Chiểu

Miền Trung các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ hôm nay. Nhiệt độ thấp nhất ở Thanh Hóa 15-18 độ C.

Trên đất liền, gió cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ trưa và chiều nay, vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m. Bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 6, riêng vùng biển phía đông bắc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Từ đêm 9/3, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đồng Tháp gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m

Ngày và đêm nay Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, giông. Hai ngày tới, Hà Tĩnh đến đông Gia Lai có mưa, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Gia Chính

