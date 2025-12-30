Không khí lạnh đang xuống miền Bắc

Một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tác động Bắc Bộ trong ngày đầu tiên của năm 2026, đẩy nhiệt độ xuống thấp, ở vùng cao xuống dưới 7 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện ở phía bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống. Dự báo, khoảng ngày 1/1/2026 sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ sau đó mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc Bộ.

Từ mai, Bắc Bộ sẽ có mưa rào rải rác. Ngày đầu tiên của năm 2026 trời chuyển rét, sang ngày 2-3/1 vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng 11-14 độ, vùng núi trung du 8-11 độ, vùng núi cao dưới 7 độ.

Người Hà Nội đốt sưởi khi trời rét. Ảnh: Giang Huy

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày đầu năm 2026 nhiệt độ Hà Nội 15-22 độ, hôm sau tiếp tục giảm xuống 14-18 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này vào ngày 3/1/2026 với mức 7-9 độ C.

Miền Trung cũng sẽ chịu tác động của không khí lạnh từ ngày 1/1 gây mưa rào giông cho các tỉnh Thanh Hoá đến Nghệ An. Nhiệt độ thấp nhất ở Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.

Không khí lạnh cũng sẽ gây mưa từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đăk Lăk và Khánh Hoà trong giai đoạn ngày 2-4/1.

Ngoài mưa rét, không khí lạnh dự báo sẽ gây ra gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6 trên đất liền từ ngày 1/1/2026. Cùng ngày, vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3 m. Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Vùng biển Khánh Hòa đến TP HCM và Giữa Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m. Từ đêm 1/1/2026, vùng biển nam Quảng Trị đến phía đông Đăk Lăk gió cấp 6, giật cấp 7-8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt rét đậm, rét hại này có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gia Chính