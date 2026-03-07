Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc

Từ sáng 9/3, không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, kéo nhiệt độ ban đêm giảm còn 15-18 độ C, gây mưa giông, gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đang di chuyển, khoảng sáng 9/3 sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc; chiều và đêm tràn đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra đồng bằng và hầu hết Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 15-18, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Người dân chạy xe qua cầu Long Biên, Hà Nội trong gió lạnh. Ảnh: Hoàng Giang

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội những ngày tới không nhiều thay đổi, phổ biến 24-25 độ, ban đêm giảm khoảng 3-4 độ, xuống 17 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần tới 9-15 độ C.

Miền Trung các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ cũng sẽ chịu tác động của không khí lạnh từ đêm 9/3. Nhiệt độ ở Thanh Hóa thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Không khí lạnh sẽ gây gió đông bắc cấp 2-3 trên đất liền, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, riêng vùng biển đông bắc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Từ gần sáng 10/3, vùng biển nam Quảng Trị đến Đồng Tháp gió cấp 6, giật cấp 7-8, có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Không khí lạnh tràn về khi nền nhiệt miền Bắc đang cao sẽ gây ra sự xung đột, làm hình thành các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc, sét, mưa đá ở miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, phía đông Gia Lai trong hai ngày 9-10/3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Gia Chính

