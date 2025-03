Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc

Bắt đầu tràn xuống từ đêm nay, không khí lạnh sau đó tăng cường khiến miền Bắc rét đậm, rét hại trong các ngày 6-8/3, miền núi có thể dưới 8 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đêm nay và ngày mai (5/3) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi Đông Bắc Bộ; đêm mai tiếp tục bồi thêm một đợt mới với cường độ mạnh hơn.

Từ ngày mai, nhiệt độ miền Bắc giảm dần, các ngày 6-8/3 sẽ rét đậm ở đồng bằng, trung du (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống), rét hại ở vùng núi cao (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống).

Ngoài ra, ngày 5-8/3 do không khí lạnh kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao nên miền Bắc sẽ mưa nhỏ.

Hà Nội mù sương ngày đầu tháng 3. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội ngày 6/3 giảm 10 độ so với hôm nay, còn 13-16 độ C, sau đó mỗi ngày tăng 1-2 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) xuống còn 8-12 độ C vào thứ sáu.

Miền Trung cũng sẽ chịu tác động của không khí lạnh. Nhiệt độ thấp nhất Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C; Quảng Bình - Huế 17-20 độ C.

Không khí lạnh sẽ gây gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Vịnh Bắc Bộ từ đêm nay gió đông bắc cấp 4-5; từ gần sáng 6/3 tăng lên cấp 6-7, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5 m. Bắc Biển Đông (gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3-5 m.

Từ đêm 6/3, vùng biển Quảng Trị - Khánh Hòa có gió mạnh dần lên cấp 6, sóng biển cao 2-4 m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ đợt không khí lạnh, thông tin kịp thời cho chính quyền, người dân để có biện pháp phòng tránh phù hợp. Địa phương hướng dẫn người dân bảo đảm sức khỏe, khuyến cáo học sinh các trường nội trú không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín.

Các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh - Khánh Hòa thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Gia Chính