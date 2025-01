Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc

Từ ngày mai, không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, kéo nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng xuống dưới 10 độ, vùng núi cao 2 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc, ngày mai tràn đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc Bộ. Gió trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội từ nay đến cuối tuần ban ngày giảm 4 độ C, ban đêm giảm 7, xuống còn 7-18 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) rét nhất vào thứ bảy, xuống 2-7 độ C.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh. Trong khi Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ C thì khu vực Quảng Bình - Thừa Thiên Huế 15-18 độ C.

Người Hà Nội trong giá rét đầu năm 2024. Ảnh: Giang Huy

Từ trưa mai, Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m. Từ đêm mai, vùng biển phía tây Nam Biển Đông (gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển Khánh Hòa - Bình Thuận gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4,5 m.

Từ chiều đến đêm mai, vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 1,5-3,5 m. Vùng biển Quảng Trị - Phú Yên và giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4,5 m.

Hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc rà soát phương án ứng phó với rét, hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Các tỉnh ven biển Quảng Ninh - Kiên Giang thông báo cho tàu thuyền biết thông tin gió mạnh để có phương án đảm bảo an toàn.

Tháng 12/2024 đã có ba đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc và Trung. Đợt từ ngày 11/12/2024 đã gây rét diện rộng ở miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận là 3 độ ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Cơ quan khí tượng dự báo tháng 1/2025 không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh hơn, các đợt rét đậm, rét hại bắt đầu từ giữa tháng.

Gia Chính