Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc

Rạng sáng mai, không khí lạnh tràn đến Đông Bắc Bộ, sau đó toàn miền Bắc, kéo nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội xuống 16 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh cường độ trung bình đang di chuyển xuống miền Bắc. Từ rạng sáng mai (1/10), không khí lạnh tràn đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng toàn miền, kéo nhiệt độ giảm khoảng 3-7 độ so với hôm nay.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai 21-29 độ C, một ngày sau xuống 18-28 độ, đến thứ năm ban đêm xuống 16 độ, sau đó tăng dần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ngày thấp nhất 12-17 độ C.

Hà Nội đang vào thu, khu vực Hồ Gươm tràn ngập nắng. Ảnh: Giang Huy

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ chịu tác động của không khí lạnh từ ngày 2/10. Nhiệt độ Thanh Hóa xuống thấp nhất miền Trung, còn 19-22 độ C, vùng núi 17-19 độ. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thấp nhất 20-23 độ C.

Không khí lạnh khiến khu vực Nghệ An - Quảng Ngãi mưa rào, giông trong hai ngày 2-3/10.

Trên đất liền, từ sáng mai gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ trưa mai, vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5 m.

Chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên độ cao 1.500-5.000 m, hai ngày qua miền Bắc mưa lớn. Lượng mưa từ 19h ngày 28/9 đến 14h ngày 29/9 ở nhiều nơi trên 100 mm, cá biệt tại Bắc Quang (Hà Giang) gần 380 mm. Hôm nay, miền Bắc và Thanh Hóa vẫn chịu tác động của hội tụ gió, mưa 30-90 mm, có nơi 180 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tháng 10, nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Tháng 11-12, nhiệt độ trung bình xấp xỉ, riêng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ khả năng thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Rét đậm ở miền Bắc (nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống) có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12.

Gia Chính