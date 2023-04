Từ đêm nay, không khí lạnh tràn xuống nên hai ngày tới miền Bắc dịu mát, Hà Nội cao nhất 26 độ C; Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh sẽ chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài một tuần qua ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ hôm nay trời dịu hẳn, cao nhất ở Hà Nội còn 29 độ C, giảm 3-4 độ so với hôm qua.

Từ chiều nay và ngày mai, Bắc Bộ mưa vừa, cục bộ có mưa to 20-40 mm trong 24 giờ, có nơi trên 70 mm. Một số nơi xuất hiện giông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, hư hại nhà cửa.

Vùng màu tím nhạt biểu thị không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc. Ảnh: NCHMF

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai giảm còn 19-26 độ, sau đó ban ngày tăng dần lên 30 độ C vào cuối tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thứ tư nhiệt độ xuống thấp nhất còn 14-18 độ C.

Hôm nay miền Trung thu hẹp diện nắng nóng, chỉ tập trung ở Trung Trung Bộ, mức nhiệt cao nhất giảm khoảng 2-3 độ so với hôm qua, còn 35-36 độ C. Từ rạng sáng mai, không khí lạnh tràn về, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển mát, có mưa rào và giông, cục bộ mưa vừa 10-30 mm trong 24 giờ.

Nam Bộ và Tây Nguyên không chịu tác động của khối không khí lạnh nên tuần này tiếp tục nắng mạnh, cao nhất ngày ở Tây Nguyên 33-35 độ, Nam Bộ 35-37 độ C. Thời gian nắng nóng từ 12h đến 15h, độ ẩm không khí giảm còn 40-65%.

Miền Bắc chưa lập hạ (ngày 6/5), tuy nhiên do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây và hiệu ứng phơn, một tuần qua Tây Bắc Bộ xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở Mường La (Sơn La) chiều 22/4 đã xấp xỉ 41 độ C. Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn đang trong mùa nắng nóng, từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

Dự báo một tháng tới nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C, riêng Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn 2 độ C. Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt hơn, mưa bão ít hơn do tác động của El Nino.

Gia Chính