Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc

Trưa mai (6/4), không khí lạnh tràn xuống Đông Bắc Bộ đầu tiên, sau đó là các khu vực khác của miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ sẽ giảm 3-5 độ C.

Hai ngày qua, một số nơi ở miền Bắc xảy ra nắng nóng do tác động của vùng thấp phía tây phát triển mạnh. Nhiệt độ ghi nhận lúc 13h tại Mường La, Yên Châu, Phù Yên (Sơn La) trên 37 độ C, Hà Nội hơn 34 độ C. Các tỉnh đồng bằng còn nồm ẩm, nhà cửa nhớp nháp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tình trạng trên sẽ chấm dứt vào ngày mai do không khí lạnh tràn xuống. Sự xung đột giữa hai khối khí nóng và lạnh có thể gây ra các hiện tượng bất thường như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đốm màu tím nhạt là biểu thị không khí lạnh đang tràn xuống phía Bắc. Ảnh: NCHMF

Trang Accuweather của Mỹ nhận định, ngày mai Hà Nội còn 20-27 độ, sau đó xuống 19-21 độ C và duy trì đến hết tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thứ bảy nhiệt độ xuống thấp nhất, còn 14-18 độ C.

Từ ngày 7/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ với cường độ yếu và chấm dứt đợt nắng nóng đang xảy ra ở khu vực này. Nhiệt độ Bắc Trung Bộ những ngày tới thấp nhất 20-22 độ C.

Ngoài ra, không khí lạnh sẽ khiến bắc vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5-6, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Từ đêm 7/4, vùng biển bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, sóng biển cao 2-3 m.

Gia Chính