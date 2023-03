Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc

Từ ngày mai, không khí lạnh gây mưa ở miền Bắc, nhiệt độ vùng đồng bằng xuống thấp nhất 19, vùng núi cao 12 độ C, giảm 4-5 độ so với hôm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh sẽ tràn đến Đông Bắc Bộ vào sớm mai, sau đó đến các nơi khác của Bắc Bộ. Gió trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 4-5, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Từ chiều tối nay đến hết ngày mai, Bắc Bộ có mưa giông rải rác, riêng vùng núi cục bộ mưa to.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội hôm nay 23-33 độ, ngày mai còn 20-26 độ, ba ngày kế tiếp duy trì 19-23 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) dao động 12-18 độ C vào đầu tuần sau.

Không khí lạnh (màu tím nhạt) đang tràn xuống miền Bắc. Ảnh: NCHMF

Không khí lạnh cũng tràn đến miền Trung. Từ tối mai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ mưa giông. Do nền nhiệt độ miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang cao, không khí lạnh có thể làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ba ngày qua, miền Bắc và Trung trải qua đợt nắng nóng đầu mùa do tác động của áp thấp nóng phía tây kết hợp hiệu ứng gió phơn. Riêng Sơn La, Hòa Bình đã xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 37 độ C trở lên.

Tại Hòa Bình, ba trạm đo Lạc Sơn, Kim Bôi, TP Hòa Bình ghi nhận mức nhiệt vượt mốc lịch sử tháng 3/1996. Kim Bôi hơn 41 độ, vượt mốc 38 độ; Lạc Sơn xấp xỉ 40 độ, vượt mốc 39 độ; TP Hòa Bình xấp xỉ 39 độ, vượt mốc 38,5 độ C.

