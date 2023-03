Từ ngày 12/3, không khí lạnh tràn đến miền Bắc khiến nền nhiệt thấp nhất ở Hà Nội và vùng đồng bằng giảm còn 14-17, vùng núi 11-14 độ C, một số nơi mưa giông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh chủ yếu tác động vào ngày 12-13/3, gây mưa giông. Trong cơn giông có thể xuất hiện một số hiện tượng bất thường như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 14/3, nền nhiệt sẽ tăng nhanh, trời dứt mưa.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội ngày 12/3 dao động 18-26 độ, ngày 13/3 giảm còn 14-20 độ C. Sau đó nền nhiệt tăng dần đến cuối tuần sau ở mức 22-29 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thứ hai tuần sau nhiệt độ xuống thấp nhất đợt 8-12 độ C.

Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc. Ảnh: NCHMF

Bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 13/3. Nhiệt độ thấp nhất các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 16-19 độ C.

Do tác động của không khí lạnh, từ chiều 12/3 vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, sóng biển cao 2-3 m, riêng bắc Biển Đông 3-5 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trong một tháng tới, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ tại vùng núi Tây Bắc và Trung Trung Bộ trong nửa cuối tháng 3.

Gia Chính