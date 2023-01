Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc

Đợt không khí lạnh với cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc từ chiều tối và đêm 23/1 (mùng 2 Tết), kéo nhiệt độ ở đây xuống thấp nhất dưới 3 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, vùng đồng bằng nhiệt độ 10-13 độ C, trung du 6-9 độ C. Trong đợt lạnh này, các tỉnh vùng núi trung du phía Bắc có mưa rào, giông, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội hôm nay 13-21 độ C. Ngày mai, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 9 độ C, sau đó nền nhiệt 10-17 độ C sẽ duy trì đến hết tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ngày mai nhiệt độ thấp nhất đợt, 1-7 độ C.

Người dân Hà Nội đốt sưởi trong đợt không khí lạnh trước Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Gia Chính

Các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng sẽ chịu tác động của không khí lạnh từ ngày mai. Nhiệt độ phổ biến 10-13 độ C, khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 14-17 độ C. Gió đông bắc trên đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trên biển, từ tối và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m. Từ ngày 24/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Từ chiều tối ngày 24/1, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5 m, riêng khu vực giữa Biển Đông 4-6 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 1 nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 0,5 độ C; riêng Đông Bắc Bộ cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các khu vực khác phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C.

Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn 5-20 mm so với trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại cao hơn 10-30 mm, riêng Trung Trung Bộ cao hơn 30-60 mm.

Tháng 1, không khí lạnh hoạt động có cường độ yếu hơn so với trung bình, tuy nhiên rét đậm, rét hại vẫn có thể xảy ra, tập trung ở vùng núi, trung du Bắc Bộ.

Gia Chính