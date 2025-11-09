Không khí kỳ thi Hương cuối thế kỷ 19

Kỳ thi Hương ở Nam Định, năm Đinh Dậu 1897 được tái hiện qua loạt ảnh của Firmin-André Salles, thuộc triển lãm Khoa thi Hương cuối thế kỷ 19, khai mạc hôm 6/11 tại khuôn viên bên cạnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Các tác phẩm do Thư viện quốc gia Pháp và Hội Địa lý quốc gia Pháp lưu giữ, được trưng bày đến hết ngày 30/11.