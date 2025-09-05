Không khí khai giảng rộn ràng khắp cả nước

Tại Hà Nội, Trung tâm Hội nghị quốc gia là nơi diễn ra lễ khai giảng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng hơn 3.700 học sinh, sinh viên, giáo viên...
Buổi lễ chính thức diễn ra từ 8h tới 9h30, được truyền hình trực tiếp tới tất cả trường học trên cả nước. Ảnh: Giang Huy
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học mới.
Phát biểu tại buổi lễ khai giảng sáng 5/9 tại Hà Nội, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân công lao của các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ để giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt của phát triển đất nước, của tương lai dân tộc. Ảnh: Giang Huy
Tại trường tiểu học Bùi Văn Mới phường Phước Long, TP HCM từ sáng nay, đông đảo thầy cô, học sinh và phụ huynh tập trung ở sân trường chuẩn bị cho buổi lễ. Ảnh: Quỳnh Trần
Giáo viên trường tiểu học Bùi Văn Mới dẫn các học trò lớp một vào sân trường. Năm nay, trường có hơn 200 học sinh lớp Một nhập học. Ảnh: Quỳnh Trần
Học sinh trường tiểu học Bùi Văn Mới với cờ Tổ quốc trong ngày khai giảng. Ảnh: Quỳnh Trần
Học sinh trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn nô đùa trước giờ làm lễ khai giảng ở sân trường. Ảnh: Thanh Tùng
Tại trường Tiểu học Mường Típ, thuộc xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An - nơi bị ảnh hưởng bởi lũ quét hồi tháng 7, sáng nay do thời tiết nắng nóng nên không thể tổ chức khai giảng ở sân. Nhà trường đã bố trí các em tập trung tại nhà đa năng để dự lễ.
Sau trận lũ lịch sử cuối tháng 7, nhà đa năng của trường Habị lũ quét, làm ngập bùn hơn một mét, nhiều đồ dùng học tập, bàn ghế bị cuốn trôi xuống suối. Gần hai tháng qua, thầy cô đã nỗ lực khắc phục lại trường để kịp đón học sinh trở lại trường đúng dịp khai giảng. Ảnh: Hùng Lê
Sáng 5/9, sân Trường Mầm non Mỹ Lý 2, xã biên giới Mỹ Lý, trước đây thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, rộn ràng tiếng cười nói trong ngày khai giảng. Ngoài học sinh mầm non, năm nay buổi lễ còn có sự tham dự của các em trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2.
Hai tháng trước, điểm trường chính ở bản Xằng Trên bị lũ xóa sạch, buộc nhà trường tổ chức khai giảng chung để học sinh không bị gián đoạn. Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng, cho biết giáo viên và phụ huynh đã dọn dẹp, mượn tạm nhà văn hóa bản để làm lớp học. Sáu điểm trường lẻ được bố trí giáo viên cắm bản nhằm duy trì việc dạy và học.
"Điều kiện còn vô vàn thiếu thốn nhưng chúng tôi động viên nhau phải nỗ lực bù đắp cho các em, đảm bảo chương trình học", thầy Hà nói. Ảnh: Hùng Lê
Tại điểm trường Tắk Pổ, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng, hơn 40 cô trò đón lễ khai giảng tại sân trường ở lưng chừng núi, mây giăng trắng xóa. Trước đây, các phòng học của trường được quây lại bằng các tấm gỗ, lợp tôn, sau được xây dựng khang trang từ năm 2022. Trước thềm khai giảng, học sinh nơi đây được các nhà hảo tâm tặng quần áo, sửa lại bếp, dẫn nước sạch về trường.
"Năm học mới cô trò đều háo hức. Với nhiều chính sách mới, đặc biệt quan tâm đến học sinh vùng núi, biên giới, tôi hy vọng các em sẽ có môi trường giáo dục ngày càng tốt hơn, đời sống thầy cô cũng được nâng cao", cô Trà Thị Thu, 11 năm gắn bó với học trò vùng cao, nói. Ảnh: Cô Trà Thị Thu cung cấp
Cô giáo Phạm Thị Thùy Loan, Hiệu phó trường THCS Nguyễn Huệ, TP Đà Nẵng ra cổng chào đón học sinh lớp 6 trong lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Đông
Tại trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng, 375 học sinh háo hức với các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc biệt được biểu diễn bằng ký hiệu. Văn Phú, học sinh khiếm thính, lớp 5B1, chăm chỉ ôn lại phần phát biểu từ 5h. Nam sinh cho hay rất hồi hộp, sợ quên lời nên khi đến trường lại nhờ cô giáo hướng dẫn.
"Em đã gắn bó với ngôi trường 8 năm rồi. Năm nay là năm cuối em được học ở trường. Năm nào đến ngày khai giảng Sau 3 tháng hè em em cũng rất vui được gặp lại thầy cô và bạn bè", trích nội dung mà Phú chuẩn bị. "Nhân dịp năm học mới, em hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để đạt danh hiệu học sinh xuất sắc". Ảnh: Lê Tân
Hòa chung không khí khai giảng năm học 2025 – 2026 của cả nước, sáng nay, tiếng trống trường đã ngân vang trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây, tỉnh Khánh Hòa. Trong ảnh là học sinh, giáo viên cùng chính quyền ở Đặc khu Trường Sa chào cờ và hát quốc ca. Ảnh: Ngọc Ánh - Thành Vũ
Thầy cô, phụ huynh dẫn học trò tới điểm trường trên đảo Đá Tây, đặc khu Trường Sa. Ảnh: Ngọc Ánh - Thành Vũ
Nhóm phóng viên