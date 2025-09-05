Không khí khai giảng rộn ràng khắp cả nước

Tại Hà Nội, Trung tâm Hội nghị quốc gia là nơi diễn ra lễ khai giảng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng hơn 3.700 học sinh, sinh viên, giáo viên...

Buổi lễ chính thức diễn ra từ 8h tới 9h30, được truyền hình trực tiếp tới tất cả trường học trên cả nước. Ảnh: Giang Huy