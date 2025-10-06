Không khí đón Trung Thu trên thế giới

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại thắng cảnh động Hồng Nhai ở Trùng Khánh ngày 3/10. Các điểm du lịch khắp Trung Quốc ghi nhận lượng khách tăng vọt, khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu năm nay kéo dài 8 ngày, bắt đầu từ 1/10.

Động Hồng Nhai là quần thể kiến trúc cao 75 m gồm 11 tầng là các nhà sàn gỗ nối liền nhau, nằm trên một vách đá dựng đứng ven sông Gia Linh. Quần thể này đại diện cho văn hóa lịch sử hơn 3.000 năm của thành phố. Ban ngày, nơi đây là khu vực mua sắm, ăn uống nhộn nhịp. Tới đêm, hàng nghìn du khách có mặt để nhìn ngắm cảnh tượng hàng triệu bóng đèn đồng loạt bật lên, thắp sáng khu thắng cảnh.