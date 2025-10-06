Không khí đón Trung Thu trên thế giới

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại thắng cảnh động Hồng Nhai ở Trùng Khánh ngày 3/10. Các điểm du lịch khắp Trung Quốc ghi nhận lượng khách tăng vọt, khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu năm nay kéo dài 8 ngày, bắt đầu từ 1/10.
Động Hồng Nhai là quần thể kiến trúc cao 75 m gồm 11 tầng là các nhà sàn gỗ nối liền nhau, nằm trên một vách đá dựng đứng ven sông Gia Linh. Quần thể này đại diện cho văn hóa lịch sử hơn 3.000 năm của thành phố. Ban ngày, nơi đây là khu vực mua sắm, ăn uống nhộn nhịp. Tới đêm, hàng nghìn du khách có mặt để nhìn ngắm cảnh tượng hàng triệu bóng đèn đồng loạt bật lên, thắp sáng khu thắng cảnh.
Lễ hội đèn lồng Trung thu tại một công viên ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, tối 3/10. Lễ hội mở cửa từ 30/9 tới 7/10, miễn phí vé vào cửa. Du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động như mặc cổ phục chụp ảnh, làm đồ thủ công mỹ nghệ, xem ca nhạc.
Nghệ sĩ mặc Hán phục, trang phục truyền thống của người dân tộc Hán, biểu diễn trong công viên Nguyệt đàn (đền thờ Mặt trăng), ngày 4/10.
Người dân làng Thục Nguyên, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, múa rồng bện từ rơm hôm 4/10. Rồng rơm có lịch sử hơn 300 năm ở địa phương. Mỗi lần tới dịp múa rồng, người làng sẽ góp rơm đan rồng, dấu hiệu về vụ mùa bội thu.
Biểu diễn pháo hoa sắt tại huyện Đàm Thành, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, ngày 4/10. Pháo hoa sắt là loại hình biểu diễn pháo hoa dân gian độc đáo ở nhiều khu vực miền bắc Trung Quốc. Nghệ nhân dùng ván gỗ múc sắt nóng chảy tung mạnh lên trời, tạo nên cơn mưa hoa sắt với rực rỡ hàng triệu tia lửa.
Trẻ em tìm hiểu kỹ thuật phục chế cổ vật tại bảo tàng ở tỉnh Hồ Nam ngày 4/10. Kỳ nghỉ lễ dài là dịp được nhiều cha mẹ Trung Quốc tận dụng để đưa con em đi du lịch, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
Nghệ sĩ trình diễn thổi lửa trong các hoạt động mừng Tết Trung thu tại khu phố cổ thuộc quận Lạc Long, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, ngày 5/10.
Người dân chụp ảnh màn trình diễn pháo hoa trên bầu trời nhà hát Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, ngày 3/10. Lưu Dương là quê hương pháo hoa ở Trung Quốc, có nguồn gốc từ thời nhà Đường hơn 1.300 năm trước. Pháo hoa Lưu Dương được công nhận là di sản phi vật thể quốc gia Trung Quốc năm 2007.
Thành phố là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất pháo hoa nhất thế giới. Pháo hoa Lưu Dương được sử dụng trong nhiều sự kiện như lễ bế mạc World Cup Qatar, khai mạc và bế mạc Thế vận hội Bắc Kinh 2008.
Con rồng lửa dài 67 m bện từ rơm, trang trí bằng hơn 10.000 nén hương đang cháy, được 300 nghệ sĩ khênh đi diễu hành khắp khu phố Đại Khang, Hong Kong, ngày 5/10.
Múa rồng lửa Đại Khang là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ở Trung Quốc, có nguồn gốc từ hơn 140 năm trước. Thời điểm đó, người dân Đại Khang đang đối mặt hoàn cảnh khó khăn do bệnh dịch hạch. Một trưởng làng nằm mộng được thần tiên mách bảo, đã yêu cầu dân làng bện con rồng rơm và cắm hương, đi khắp làng để tiêu trừ dịch bệnh.
Em bé được bố cho ngồi trên vai, chụp ảnh lưu niệm cùng đèn lồng trước Nhà Xanh, di tích nổi tiếng ở Hong Kong, ngày 5/10. Nhà xanh là tòa nhà cao 4 tầng, có ban công, được xếp vào di tích lịch sử cấp 1.
Tòa nhà được xây dựng vào những năm 1870, mang tên Hoa Đà, thầy thuốc đông y nổi tiếng Trung Quốc. Nơi đây trở thành bệnh viện đông y đầu tiên ở Vạn Chài, sau đó trở thành đền thờ Hoa Đà, trường dạy võ và khám bệnh của Lâm Tổ, đại sư võ thuật cùng thời với Hoàng Phi Hồng, Lâm Thế Vinh, trước khi được chính phủ mua lại năm 1970.
Người dân một khu phố ở quận Tam Dân, thành phố Cao Hùng, Đài Loan, tổ chức tiệc thịt nướng ngoài trời hôm 3/10. Tuyến đường đóng cửa, hàng nghìn người nướng thịt và hải sản ngoài trời.
Tiệc thịt nướng bắt nguồn từ một quảng cáo năm 1980, đã trở thành hoạt động đón Tết Trung thu độc đáo của người dân ở Đài Loan.
Em bé được bố bế trên tay, thích thú khi xem múa lân tại Toronto, Canada, ngày 4/10.
Pháo hoa thắp sáng bầu trời trên đập Itaipu hôm 4/10 tại Sao Paulo, Brazil.
Tại Hàn Quốc, người dân thường cúng bái tổ tiên vào Trung thu. Trong ảnh là người dân mang bánh kẹo, hoa quả, thắp hương tại Công viên Imjingak gần biên giới Triều Tiên ngày 6/10.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm nay cũng về quê thắp hương cúng tổ tiên. Ông chúc người dân Hàn Quốc một ngày "tràn ngập niềm vui và hạnh phúc".
Hồng Hạnh (Ảnh: Reuters/AFP/AP)