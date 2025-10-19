Không khí cuồng nhiệt ở ngày chung kết đầu Visa VMC Winter 2025

Hai trận chung kết nhánh thắng và nhánh thua của giải Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025 (Visa VMC Winter 2025) diễn ra ngày 18/10 tại Hutech Campus, Hiệp Phú, Thủ Đức, TP HCM, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi và cổ vũ.

Giải đấu là màn ganh đua giữa ba đội mạnh nhất mùa giải RLG SE, Saigon Phantom (SGP) và AFO SQ, nhằm giành hai tấm vé vào chung kết tổng ngày 19/10. Đây cũng là lần đầu tiên một giải quốc gia MLBB được tổ chức trong môi trường học đường, hướng đến mục tiêu đưa Esports đến gần hơn với sinh viên và cộng đồng trẻ.