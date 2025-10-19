Không khí cuồng nhiệt ở ngày chung kết đầu Visa VMC Winter 2025

Hai trận chung kết nhánh thắng và nhánh thua của giải Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025 (Visa VMC Winter 2025) diễn ra ngày 18/10 tại Hutech Campus, Hiệp Phú, Thủ Đức, TP HCM, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi và cổ vũ.
Giải đấu là màn ganh đua giữa ba đội mạnh nhất mùa giải RLG SE, Saigon Phantom (SGP) và AFO SQ, nhằm giành hai tấm vé vào chung kết tổng ngày 19/10. Đây cũng là lần đầu tiên một giải quốc gia MLBB được tổ chức trong môi trường học đường, hướng đến mục tiêu đưa Esports đến gần hơn với sinh viên và cộng đồng trẻ.
Sự kiện mở cửa tự do từ 12h30 mỗi ngày, tạo nên không khí sôi động trong khuôn viên trường. Nhiều sinh viên và người hâm mộ đã có mặt sớm để tham gia các gian hàng trải nghiệm và minigame nhận thưởng, trong đó phần quà hấp dẫn gồm trang phục game và tiền mặt từ 500.000 đến 1 triệu đồng.
Các khu vực tương tác thu hút hàng trăm lượt người tham gia, góp phần tạo nên không khí náo nhiệt trước giờ thi đấu.
Đúng 14h, trận chung kết nhánh thắng giữa RLG SE và SGP khởi tranh. Hai đội được giới thiệu với khán giả ngay trên sân khấu thi đấu. Trong đội hình RLG và SGP có những tuyển thủ người Philippines, không hiểu tiếng Việt nhưng tỏ ra khá thân thiện.
Ở hai ván đầu, RLG SE nhập cuộc chủ động và thi đấu gắn kết, đặc biệt thể hiện rõ ưu thế trong việc kiểm soát mục tiêu lớn và tổ chức giao tranh tổng. Người đi rừng kiêm xạ thủ Daylight tỏa sáng với hai danh hiệu MVP liên tiếp, giúp đội vươn lên dẫn 2-0.
Trong khi đó, SGP gặp khó trong việc phối hợp đội hình, mắc nhiều sai sót dù Meow và Malik nỗ lực phòng ngự, nhưng chưa đủ để xoay chuyển thế trận.
Sau ván thua chóng vánh, không khí cổ vũ của các cổ động viên SGP lắng xuống rõ rệt. Nhiều khán giả dõi theo từng pha giao tranh với vẻ căng thẳng, thỉnh thoảng trao đổi về chiến thuật hoặc hô tên các tuyển thủ để tiếp thêm tinh thần cho đội.
Bước sang ván 3, SGP điều chỉnh lối chơi, tận dụng sức mạnh của đội hình giao tranh diện rộng và khai thác tốt cơ hội ở giai đoạn cuối. Sau pha phản công thành công ở phút 20, họ quét sạch đội hình RLG SE, giành chiến thắng đầu tiên với Malik được bình chọn MVP.
Tinh thần lên cao giúp SGP tiếp tục thi đấu hiệu quả ở ván 4, phối hợp chính xác và kiểm soát nhịp độ tốt hơn, cân bằng tỷ số 2-2, đưa trận đấu vào ván quyết định.
Sau khi bị gỡ hòa, RLG SE điều chỉnh chiến thuật. Huấn luyện viên Sabo cho biết vấn đề lớn nhất nằm ở khâu ban - pick (cấm - chọn) và điều quan trọng là khôi phục niềm tin cùng sự tập trung của toàn đội.
Ông cũng tiết lộ đội hình RLG SE hiện gồm cả tuyển thủ trong nước và quốc tế, nên việc phối hợp đôi khi gặp trở ngại về ngôn ngữ và phong cách thi đấu. Để khắc phục, đội duy trì lịch tập luyện đều đặn từ thứ Hai đến thứ Bảy, stream hằng ngày từ 13h đến 21h, đồng thời thường xuyên xem lại trận đấu để phân tích lỗi và hoàn thiện lối chơi. Chính tinh thần kỷ luật và sự gắn kết đó đã giúp RLG SE thi đấu hiệu quả hơn, hướng tới chiến thắng chung cuộc.
Ở ván 5 quyết định, SGP nhập cuộc tự tin, chiếm ưu thế trong những phút đầu. Tuy nhiên, RLG SE nhanh chóng tái lập thế trận với pha giao tranh then chốt ở phút thứ 8, quét sạch đội hình đối thủ và giành lại toàn quyền kiểm soát bản đồ. Từ đó, họ duy trì lợi thế, kiểm soát các mục tiêu lớn và khép lại trận đấu với chiến thắng 3-2, chính thức giành tấm vé đầu tiên vào chung kết tổng Visa VMC Winter 2025.
Chiến thắng của RLG SE khiến bầu không khí tại Đại học Hutech bùng nổ. Khán giả đồng loạt hò reo, nhiều người đứng bật dậy khi đội kết thúc ván đấu cuối cùng, tiếng cổ vũ vang khắp khán đài tạo nên khoảnh khắc rực rỡ cho Esports học đường.
Chia sẻ sau trận chung kết nhánh thắng, đội trưởng RLG SE Daylight, cho biết đây là một trong những màn chạm trán đáng nhớ nhất của đội kể từ khi thành lập. "Trước giờ em chưa gặp đối thủ nào mạnh và ngang tầm như Saigon Phantom ở Việt Nam. Họ khiến bọn em phải nỗ lực hết sức", anh nói.
Daylight cũng chia sẻ toàn đội sẽ dành thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho trận chung kết tổng, với mong muốn cả hai đội sẽ thi đấu hết mình và mang đến cho khán giả những ván đấu kịch tính, chất lượng nhất.
Sau khi thất bại trước RLG SE ở chung kết nhánh thắng, SGP bước vào chung kết nhánh thua gặp AFO SQ để tranh suất cuối cùng vào chung kết tổng. Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về SGP, khi họ thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội.
SGP giành hai ván thắng nhanh chóng nhờ khả năng phối hợp ăn ý và kiểm soát bản đồ hiệu quả, trong khi AFO SQ, dù nỗ lực điều chỉnh chiến thuật, vẫn không thể tạo đột biến.
Giữ vững phong độ ổn định, Saigon Phantom khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0 thuyết phục, qua đó tiến thẳng vào chung kết tổng, nơi họ sẽ tái ngộ RLG SE trong cuộc đối đầu quyết định ngôi vô địch Visa VMC Winter 2025.
Giải Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025, được Hiệp hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam (VIRESA) công nhận, có tổng giá trị giải thưởng 400 triệu đồng.
Đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng Wildcard của M7 World Championship, trong khi á quân giành suất góp mặt tại M Challenge Cup Mekong (MCCM) mùa 6. Trận chung kết tổng giữa RLG SE và SGP sẽ diễn ra chiều 19/10.
Nội dung: Hoàng Đan
Ảnh: Visa VMC Winter 2025