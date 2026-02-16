Không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ trên thế giới

Hàn Quốc cũng có những truyền thống riêng vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, còn gọi là Seollal. Đây là một trong những dịp lễ lớn trong năm của quốc gia Đông Á. Trong ba ngày đầu năm mới, người Hàn Quốc thường tưởng nhớ tổ tiên, tổ chức các trò chơi lễ hội và thưởng thức những món ăn truyền thống.

Trong ảnh, thợ lặn mặc trang phục Hanbok truyền thống giơ tấm bảng chúc mừng năm mới tại thủy cung COEX ở thủ đô Seoul.