Venezuela nói Mỹ 'bắt cóc' ông Maduro tại căn cứ quân sự

Giới chức Venezuela cho hay lực lượng Mỹ đã tập kích căn cứ Fort Tiuna ở Caracas, "bắt cóc" vợ chồng Tổng thống Maduro khi họ đang ngủ tại đây.

Lãnh đạo đảng cầm quyền Venezuela Nahum Fernandez ngày 3/1 cho hay Tổng thống Nicolas Maduro và vợ đang nghỉ tại nhà riêng trong căn cứ quân sự Fort Tiuna ở thủ đô Caracas vào rạng sáng 3/1 thì lực lượng Mỹ đột kích vào đây.

"Đó là nơi bị tập kích", ông Fernandez nói. "Ở đó, Mỹ đã thực hiện hành vi mà chúng tôi gọi là bắt cóc Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Venezuela".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Caracas hồi tháng 9. Ảnh: Reuters

CNN trước đó dẫn nguồn tin cho hay một nhóm đặc vụ FBI phối hợp với lực lượng đặc nhiệm Delta của Mỹ đã bắt vợ chồng ông Maduro từ phòng ngủ và đưa lên trực thăng rời Venezuela.

Họ được đưa tới tàu chiến USS Iwo Jima đang neo đậu ngoài khơi Venezuela và sau đó được chuyển tới New York. Bộ Tư pháp Mỹ cho hay vợ chồng ông Maduro sẽ phải trình diện tòa án liên bang tại New York với nhiều cáo buộc, trong đó có tội danh liên quan đến ma túy.

Theo nguồn tin, chính quyền của ông Trump đã chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Venezuela và bắt ông Maduro từ giữa tháng 12/2025. Theo hai quan chức Mỹ, kế hoạch của Mỹ tập trung vào lật đổ ông Maduro và thành lập một chính phủ lâm thời gồm một nhóm người Venezuela trước khi kêu gọi bầu cử.

Sau chiến dịch tấn công Caracas để bắt vợ chồng ông Maduro, chính quyền ông Trump chưa lên tiếng về việc thành lập chính phủ lâm thời tại Venezuela. Trong khi đó, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil khẳng định ông Maduro vẫn là lãnh đạo của đất nước.

"Hiến pháp quy định rằng tổng thống được nhân dân bầu ra, nghĩa là tổng thống theo hiến pháp chính là Tổng thống Nicolas Maduro. Chính phủ Mỹ phải lập tức khôi phục sự hiện diện trực tiếp của ông tại Venezuela vì đây là hành vi vi hiến", ông tuyên bố trên sóng truyền hình quốc gia.

Ông Gil tuyên bố Venezuela đang triển khai lực lượng vũ trang, cảnh sát, huy động nhân dân để bảo vệ tổ quốc và chủ quyền.

"Hãy tin tưởng rằng Venezuela là quốc gia hùng mạnh. Hiến pháp vững chắc và mạnh mẽ cho phép chúng ta đối mặt với tình huống này và bất kỳ tình huống nào, như chúng ta từng đối mặt trong suốt chiều dài lịch sử", ông nói.

Hồng Hạnh (Theo CNN)