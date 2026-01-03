Người Venezuela biểu tình, yêu cầu Mỹ thả ông Maduro

Những người ủng hộ Tổng thống Venezuela tập hợp tại thủ đô Caracas, yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho ông Maduro.

"Tổng thống Nicolas Maduro, hãy vững tin, nhân dân đang đứng lên!", đám đông sáng 3/1 hô vang khi tuần hành tại trung tâm thủ đô Caracas của Venezuela. "Chúng tôi đang ở đây. Nếu ông nghe thấy chúng tôi, chúng tôi đang ở đây!".

Thị trưởng Caracas Carmen Meléndez đã hòa cùng đám đông tuần hành mang theo ảnh của Tổng thống Maduro và yêu cầu Mỹ lập tức trả tự do cho lãnh đạo đất nước.

Người biểu tình hô khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Venezuela Maduro, yêu cầu Mỹ trả tự do cho lãnh đạo đất nước, tại thủ đô Caracas ngày 3/1. Ảnh: AP

Noris Prada, cư dân Caracas, ngồi trên một đại lộ vắng vẻ chăm chú theo dõi thông tin trên điện thoại. Khi được hỏi về tâm trạng lúc này, ông nói: "Sợ hãi, giống mọi người".

"Người dân Venezuela thức dậy trong sợ hãi, nhiều gia đình không thể chợp mắt. Tôi vừa trở về từ Maracay và kẹt ngoài đường, mọi ngả đường đều bị phong tỏa, tình hình rất nghiêm trọng", ông nói.

Alfonso Valdez, một thợ điện ở thủ đô Venezuela, lên án chính quyền Mỹ. "Họ thích áp đặt luật lệ lên người khác", anh nói. "Họ tự cho mình là cảnh sát thế giới, nhưng thực chất họ là kẻ giết người".

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành cuộc đột kích chớp nhoáng vào trung tâm thủ đô Caracas, tấn công các căn cứ quân sự trọng yếu và bắt ông Maduro cùng phu nhân, bà Cilia Flores.

Hiện chưa rõ tung tích của vợ chồng ông Maduro sau khi họ bị lực lượng Mỹ đưa ra khỏi Venezuela. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ thông báo ông Maduro và vợ bị bắt theo quyết định truy tố của tòa án liên bang New York với tội danh ma túy.

CNN dẫn nguồn tin cho hay một nhóm đặc vụ FBI đã phối hợp với lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt vợ chồng ông Maduro trong lúc hai người đang ngủ và đang đưa họ tới New York.

Những người ủng hộ ông Maduro tập trung ở Caracas sáng 3/1. Ảnh: AP

Hồng Hạnh (Theo AP, CNN)