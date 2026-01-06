Các nước đấu khẩu tại phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ về Venezuela

Mỹ bảo vệ chiến dịch đột kích bắt lãnh đạo Venezuela, trong khi đối mặt với sự lên án rộng rãi của nhiều nước trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an.

Trong cuộc họp ngày 5/1, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz tuyên bố chiến dịch đột kích Caracas và bắt Tổng thống Nicolas Maduro là "hành động thực thi pháp luật chính đáng".

"Chúng tôi không chiếm đóng một quốc gia, đây là chiến dịch thực thi pháp luật", ông Waltz nói, viện dẫn vụ bắt giữ cựu lãnh đạo Panama Manuel Noriega năm 1989 làm tiền lệ.

Ông khẳng định Mỹ "không tiến hành chiến tranh chống lại Venezuela hay người dân nước này". Ông trích dẫn Điều 51 về quyền tự vệ trong Hiến chương LHQ, nói rằng các bằng chứng chống lại ông Maduro sẽ được công bố tại tòa án Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an ở New York ngày 5/1. Ảnh: AP

Đại sứ Mỹ mô tả lãnh đạo Venezuela là "tổng thống tự xưng bất hợp pháp" và tuyên bố hàng triệu người Venezuela vui mừng vì ông Maduro bị bắt.

"Tôi muốn nhắc lại rằng Tổng thống Donald Trump đã cho cơ hội ngoại giao. Ông ấy đã đưa cho ông Maduro nhiều đề nghị nhằm giảm leo thang căng thẳng, nhưng bị từ chối", ông Waltz nhấn mạnh.

Trong khi đó, Đại sứ Venezuela Samuel Moncada mô tả hành động quân sự của Mỹ là "bất hợp pháp và không có cơ sở pháp lý", thêm rằng Tổng thống Maduro và vợ "bị bắt cóc".

"Không có quốc gia nào có thể tự coi mình là thẩm phán hay người thi hành trật tự thế giới. Venezuela là nạn nhân của cuộc tấn công này vì chính nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình", ông khẳng định.

Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya nói cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào lãnh đạo Venezuela đã trở thành "điềm báo" cho sự quay trở lại kỷ nguyên "vô pháp và sự thống trị bằng vũ lực" của Washington. Nebenzya kêu gọi Washington lập tức trả tự do cho ông Maduro cùng vợ là bà Cilia Flores.

Phó đại sứ Trung Quốc tại LHQ Sun Lei cho rằng hành động của Mỹ đã "xâm phạm chủ quyền của Venezuela một cách trắng trợn", vi phạm nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền.

"Không quốc gia nào có thể đóng vai trò là cảnh sát quốc tế", ông nói.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ "chấm dứt các hành vi bắt nạt và cưỡng ép", đồng thời quay trở lại con đường giải quyết chính trị thông qua đối thoại và đàm phán. Ông Sun Lei cũng kêu gọi Washington trả tự do cho vợ chồng ông Maduro.

Đại sứ Cuba Ernesto Soberon Guzman phát biểu rằng cuộc đột kích của Mỹ ở Venezuela "hoàn toàn không có lý do chính đáng".

Phó đại sứ Trung Quốc tại LHQ Sun Lei trong cuộc họp Hội đồng Bảo an ngày 5/1. Ảnh: AP

Đại diện ngoại giao của Brazil, Colombia, Mexico, Nam Phi và Tây Ban Nha cũng nằm trong số quốc gia lên án hành động của Mỹ.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về nguy cơ gia tăng bất ổn ở Venezuela, cũng như tác động tiềm tàng đến khu vực và những tiền lệ có thể tạo ra đối với cách thực thi quan hệ giữa các nước từ hành động của Mỹ.

Tổng thư ký LHQ thêm rằng luật pháp quốc tế có những công cụ giúp giải quyết vấn đề buôn bán ma túy, tranh chấp tài nguyên và các vấn đề khác. "Đây là con đường chúng ta cần phải đi theo", ông cho hay.

Thanh Tâm (Theo CNN, Guardian, AFP)