Không hứa mang cả thế giới, chỉ hứa không để em bước một mình

Xin chào em, người lạ mà anh hy vọng sẽ sớm quen! Anh tự nhận mình không thuộc nhóm "mở miệng ra là ngôn tình". Anh giỏi giữ lời, ít hứa linh tinh, khá kiên nhẫn khi ai đó còn ngại ngùng. Anh đang sống ở Sài Gòn, công việc ổn định, tự lo được cho bản thân. Anh thích đọc sách, uống cà phê, thi thoảng thích xách ba lô đi đâu đó để đổi gió nhưng sẽ vui hơn nếu có người đi cùng để khỏi chụp ảnh tự sướng một mình.



Điểm mạnh: Không gia trưởng, không drama, không hẹn hò cho vui miệng. Thích lắng nghe, chịu khó hỏi han (mặc dù hơi "gà" vụ thả thính). Biết làm việc nhà, không nề hà chuyện nhỏ.



Điểm yếu: Hay bị nói "trông lạnh lùng" lúc mới quen, nhưng thực ra bên trong dễ mềm lòng lắm. Không thích lằng nhằng, càng không thích "tình yêu không tên" kéo dài lê thê.

Với anh, hẹn hò không cần hoành tráng, không cần khoe rùm beng, chỉ cần cả hai thấy an toàn và dễ chịu khi ở cạnh nhau. Có thể không hợp nhau mọi thứ nhưng chỉ cần hợp nhau chuyện không buông tay khi khó khăn. Nếu em cũng tin vào chuyện tình cảm nghiêm túc, muốn tìm người đồng hành chứ không phải "qua đường", mình bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng nhé. Anh online khá thường xuyên, không bận thì sẽ trả lời ngay. Tin nhắn đầu tiên của em, anh hứa sẽ trả lời bằng nụ cười (với nhiều tin nhắn tiếp theo). Chờ em, cô gái đủ duyên đủ kiên nhẫn để biến "người lạ" thành "người thương".

PS: Anh cao 1m75, không hút thuốc, thích em hơn nếu em mê đồ ăn vặt như anh.

