Không hứa lúc nào cũng bên em, nhưng anh sẽ cố gắng nhiều nhất

Anh là một người con của Sài Gòn, nhưng sinh ra và lớn lên ở một vùng ven của mảnh đất này, có lẽ vì vậy cuộc sống lúc nhỏ của anh sẽ không giống như người ở thành phố. Anh biết gần như hết mấy trò con nít thời đó hay chơi ở những vùng không phải "thành phố", anh biết đặt lờ bắt cá sặc, biết câu cua, bắn bi, đá dế, thả diều..., thỉnh thoảng có trốn ngủ trưa đi tắm sông nữa. Cũng nhờ vậy mà anh biết bơi nhé, nếu em cũng biết bơi thì mình có thể đi cùng nhau (tất nhiên không phải ở sông nữa :), nếu em không biết bơi thì cũng không sao cả, anh sẽ tình nguyện dạy em bơi (chỉ cần một xíu xiu học phí). Quan điểm sống của anh là phải sống tử tế. Anh thừa nhận mình không phải người tốt 100%, cũng không hoàn hảo, nhưng anh luôn cố để có thể tốt hơn.

Mỗi một sai lầm đều là một bài học để mình cải thiện bản thân. Kể cả trong công việc cũng vậy, anh luôn muốn tự đứng trên đôi chân của mình, bằng thực lực của mình, cố gắng từng chút. Hiện tại công việc của anh liên quan đến kỹ thuật, anh cũng thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước (hy vọng em không phiền khi đôi lúc anh không có bên cạnh). Anh cũng nói tiếng Anh kha khá, đủ để làm việc với khách hàng nước ngoài và đi du lịch không bị lạc. Anh đang học một ngôn ngữ khác ở mức giao tiếp cơ bản (anh sẽ nói cho em khi mình gặp nhau nhé, tại anh ngại khi nói ở đây). Chắc em sẽ hình dung anh "nhạy" với ngoại ngữ, thật ra là không. Khi ở phổ thông, tiếng Anh của anh chỉ dừng lại ở 5đ, khi tốt nghiệp đại học thì chỉ đủ điểm TOEIC tốt nghiệp (cái này do trường bắt buộc, không có thì không ra trường được nè). Vậy để em hiểu là anh luôn cố gắng.

Còn trong chuyện tình cảm, anh nghĩ tìm được người cùng tần số, đồng điệu với nhau thì mới ở cùng nhau lâu dài được. Anh đã trải qua vài mối tình, nhưng đều kết thúc sau vài năm, vì nhiều lý do khác nhau, chuyện này cũng bình thường phải không em. Nếu ở tuổi của anh mà chưa có một mối tình vắt vai thì mới là bất thường nhỉ. À anh quên nói, anh là 9x đời đầu, cụ thể là 90. Hy vọng em cũng là 9x và nhỏ hơn anh vài tuổi để anh có thể làm "anh" được. Anh làm trong lĩnh vực kỹ thuật nên cũng có sở thích liên quan đến máy móc và thiết bị, ngoài ra anh có vài sở thích khiêm tốn như mua một vài món nhỏ nhỏ xinh xinh ở những nơi anh đã ghé qua.

Anh cũng có đọc một số sách, đa phần là truyện ngắn. Anh nấu ăn được mà không được ngon lắm, hy vọng em có thể dạy anh nấu thêm nhiều món, anh hứa sẽ là một học viên có trách nhiệm. Nếu em cũng ở Sài Gòn hoặc Bình Dương và thấy có thể đồng điệu để mình cùng đồng hành trong cuộc sống, hãy liên lạc với anh nhé. Anh không hứa là lúc nào cũng có thể bên em, nhưng anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian nhất bên em, cùng em đi đây đó, làm hướng dân viên cho em khi mình đi khám phá những vùng đất mới, tiếp xúc với những văn hóa khác nhau (nếu chỗ đó anh từng đi rồi nhé, nếu không thì mình cùng nhau khám phá). Hoặc mình có thể làm gia sư ngoại ngữ, nấu ăn cho nhau nè (anh hy vọng em cũng biết nói một hoặc vài ngoại ngữ).

À nếu em quan tâm thêm một vài thông tin: anh cao 1m71, nặng 63 kg, ngoại hình chắc cũng dễ nhìn, không xuất sắc nhưng không tệ. Hy vọng em thấp hơn anh một xíu, nhẹ cân hơn anh chút để anh có cảm giác che chở được cho em. Đây là một vài dòng viết vội trong một tối công tác xa nhà, hy vọng em không quá bận tâm vào câu từ nếu có đôi chỗ không vừa ý. Liên lạc với anh nhé, anh chờ em, người yêu tương lai, người bạn đời của anh.

