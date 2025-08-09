Không hối hận khi cưới người vợ kém xinh

Không biết những người khác thế nào nhưng với tôi, lấy một người vợ xấu không phải là điều kinh khủng.

Xấu hình thức nhưng có một tâm hồn đẹp còn tốt vạn lần hơn việc chỉ có cái mã bên ngoài. Ngày đưa em về giới thiệu với gia đình, mẹ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, bố bỏ lên lầu. Bữa cơm ra mắt hôm đó không ai nói với ai lời nào, họa hoằn lắm mẹ mới chép miệng hỏi em: "Nhà cháu có anh chị em gì nữa không? Ai cũng như cháu thế này à". Tôi nghe mẹ hỏi thế biết ngay bà đang nói về nhan sắc của em. Tôi lặng lẽ đưa tay xuống bàn, nắm thật chặt bàn tay của em.



Trong mắt nhiều người, em không đẹp, vóc người nhỏ, lùn và gương mặt thô. Nhưng trong mắt tôi, em là người phụ nữ duyên dáng và hiền dịu nhất tôi từng gặp. Em không ăn diện nhưng quần áo hài hòa, che giấu những khuyết điểm trên cơ thể. Em khi nào cũng từ tốn và cách cư xử ở mọi hoàn cảnh đều khiến tôi nể phục. Tôi gặp em trong một buổi hội thảo về bán hàng. Em nhanh chóng thu hút tôi bằng sự thông minh và tài hùng biện, thuyết phục của mình. Tôi đã xin số của em sau buổi gặp và liên tục nhắn tin làm quen, mời đi cà phê. Sau mấy tháng ròng rã em mới chịu đi cùng tôi.

Sau đó, em nhận lời làm người yêu của tôi. Khi tôi ra mắt người yêu, bạn bè, đứa nào cũng bảo tôi hâm, không còn ai mà chọn bạn gái vừa xấu vừa lùn thế. Mọi người nói thế vì tôi vốn dĩ sinh ra trong gia đình giàu có, đẹp trai. Không ai hiểu rằng, em có những điều mà các cô gái ưa nhìn chưa chắc đã có. Em có hai bằng đại học và thông thạo hai ngoại ngữ, giỏi nữ công gia chánh, thông minh và sáng suốt trong công việc. Quan trọng nhất là khi ở bên em, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Bỏ qua mọi lời nhận xét, tôi quyết định cưới em. Gia đình tôi rơi vào tình trạng căng thẳng. Mẹ nói sẽ từ mặt nếu tôi cưới em, bố bảo đã chọn em khác, con của một bác giám đốc rồi. Bố mẹ làm căng lắm, em thấy thế bảo: "Em không muốn anh khó xử, em muốn chia tay", tôi vẫn kiên quyết cưới em. Đám cưới của tôi không có bố mẹ tham dự, tôi và em rất buồn vì điều đó nhưng vẫn động viên nhau. Sau khi cưới, vợ chồng tôi thuê một căn hộ nhỏ khá xa trung tâm để ở. Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến một ngày tôi gặp chuyện lớn.



Vì sơ sẩy trong công việc, tôi bị mất hàng tỷ đồng. Quá hoảng hốt và mệt mỏi, trong lúc lái xe về nhà, tôi bị tai nạn, phải bó bột chân một thời gian dài. Bố mẹ bảo do tôi lấy vợ có số sát chồng. Vợ tôi đứng gần đó nghe thấy, vẫn còn run lập cập, tôi thương em mà không biết an ủi thế nào. Điều khiến tôi an lòng nhất là vợ vẫn ở bên, chăm sóc và giúp tôi giải quyết hậu quả. Em rút hết tiền tiết kiệm, cộng với vay mượn bạn bè để giúp tôi trang trải nợ nần. Sau 3 năm, tôi mới vực dậy được. Lúc ấy tôi thấy vợ ngày càng gầy mà thương quá.

Từ khi cưới, tôi chưa làm cho em được điều gì, chỉ toàn mang lại những rắc rối và đau khổ cho vợ. Tôi chưa biết phải làm sao để bố mẹ có tình cảm với em. Mong được các bạn chia sẻ.

Nam Thành