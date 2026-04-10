Không hoán đổi để nghỉ lễ 9 ngày

Bộ Nội vụ cho biết không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ, không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ 9 ngày.

Trong công văn gửi các bộ ngành, UBND tỉnh thành tối 10/4, Bộ Nội vụ cho biết gần đây có thông tin công chức, viên chức, lao động có thể được nghỉ liên tục nhiều ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 thông qua hoán đổi ngày làm việc với nghỉ hàng tuần.

Bộ Nội vụ khẳng định lịch nghỉ được thực hiện theo quy định luật lao động hiện hành. Theo đó, giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ một ngày và dịp 30/4-1/5 nghỉ hai ngày. Giữa các kỳ nghỉ lễ là hai ngày làm việc 28-29/4, công chức, viên chức làm việc bình thường.

Đây là lần thứ hai Bộ Nội vụ lên tiếng về việc không có chủ trương hoán đổi ngày nghỉ lễ mà thực hiện theo thông báo từ đầu năm.

Xen giữa các kỳ nghỉ lễ là hai ngày làm việc bình thường 28-29/4. Đồ họa: Tạ Lư

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chiều qua công bố khảo sát trực tuyến về phương án hoán đổi ngày nghỉ lễ với hơn 70.000 lao động. Khoảng 35% người tham gia lựa chọn chuyển ngày nghỉ bù từ 27/4 sang 29/4 để được nghỉ 5 ngày liên tục. Khoảng 28% chọn hoán đổi sang 2/5 để làm việc 6 ngày trong tuần và nghỉ 4 ngày liền; 28% không muốn hoán đổi và giữ nguyên nghỉ ngày 27/4; khoảng 9% có ý kiến khác.

Khảo sát nhằm đo lường mong muốn của lao động về việc hoán đổi nghỉ lễ. Theo luật định, nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày lễ, Tết thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Công đoàn Việt Nam không đề xuất chính thức về hoán đổi, song kiến nghị cần cách tiếp cận linh hoạt hơn để hài hòa giữa quy định pháp luật và nhu cầu thực tế của người lao động.

Người trẻ chụp ảnh với một cựu chiến binh nhân dịp 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tại TP HCM, tháng 4/2025. Ảnh: Hoàng Việt

Năm nay, giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) rơi vào chủ nhật 26/4 nên người lao động được nghỉ bù thứ hai 27/4. Người có chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục từ 25 đến 27/4, còn người nghỉ chủ nhật sẽ nghỉ 2 ngày 26-27/4.

Với kỳ nghỉ 30/4-1/5, người nghỉ 2 ngày cuối tuần sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ 30/4 đến hết 3/5, trong khi người nghỉ chủ nhật chỉ nghỉ 2 ngày 30/4 và 1/5.

Theo quy định, người lao động làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần được trả ít nhất 200% lương; nếu làm vào ngày nghỉ trùng dịp lễ, mức lương tối thiểu là 300%.

Hồng Chiêu