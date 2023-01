Ngày cuối tuần thảnh thơi, Lý Thành Cơ và Nguyễn Hồ Trà My - hot TikToker có hơn 1,3 triệu người theo dõi - dành thời gian tận tưởng bầu không khí trong lành, ngập cây xanh cách trung tâm Sài Gòn chỉ 5-10 phút di chuyển. Cả hai cho biết thích thú khi được thưởng thức ẩm thực, mua sắm và chụp nhiều góc "sống ảo" tại trung tâm thương mại Thiso Mall Sala - điểm đến "all in one" (tất cả trong một) - vừa ra mắt ở quận 2.

Cũng như hàng trăm nghìn lượt khách tham quan, mua sắm, Thành Cơ và Trà My vui vẻ check-in cùng robot chuyển động Beso ngay cửa ra vào trung tâm thương mại mặt đường Nguyễn Cơ Thạch. Trà My nhận xét điểm nhấn thú vị này có thể thu hút các gia đình có con nhỏ lẫn giới trẻ, đặc biệt là người yêu thích công nghệ.

Lý Thành Cơ từng chu du hơn 45 quốc gia, vùng lãnh thổ và có gần 250 bài viết về du lịch trên các nền tảng, blog cá nhân. Anh quan niệm "sống để trải nghiệm chứ không chỉ đơn thuần tồn tại" và lý giải nếu dừng trải nghiệm, chúng ta sẽ già đi. Do đó trong những năm tháng thanh xuân, anh muốn đi nhiều nơi, khám phá đủ cung bậc cảm xúc để có thể trẻ mãi, lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất.

Lý Thành Cơ hiện là giám đốc sáng tạo cho một công ty tại TP HCM. Anh bén duyên với vai trò travel blogger từ năm 2015. Các trang cá nhân của anh có hàng triệu người theo dõi.

Sau hai năm đại dịch chôn chân một chỗ, năm 2022, Thành Cơ dành phần lớn thời gian cho những chuyến trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống. Anh rong ruổi trên 90 chuyến bay, khám phá hơn 10 nước, trong đó có Indonesia, Ấn Độ, Singapore, pháp, Thụy Sĩ, Bỉ, Đức, Thái Lan, Hàn Quốc... Travel blogger thích cảm giác một mình xách máy ảnh dạo chơi khắp các địa danh nổi tiếng, tự quyết định lịch trình, không phụ thuộc người khác và có thể thoải mái thưởng thức món mình thích.

Những ngày cận Tết, anh muốn tìm nơi có thể trải nghiệm "all-in-one" ngay tại TP HCM, rồi tổng hợp lại, liệt kê những điều thú vị để gợi ý cho người yêu xê dịch lẫn các gia đình đa thế hệ. Tiêu chí đầu tiên và tiên quyết của Thành Cơ là địa điểm ấy phải có nhiều lựa chọn, không tốn thời gian di chuyển nhưng vẫn có thể uống cà phê, đi dạo, mua sắm, ăn ngon, chụp ảnhvà hòa mình vào khu vui chơi nhộn nhịp...

"Thiso Mall Sala là nơi có thể đáp ứng những yêu cầu trên. Tôi ấn tượng với không gian xanh mướt, gần gũi thiên nhiên, rất thư thái và nhẹ nhàng", anh nói. Với diện tích 33.000 m2, nơi đây quy hoạch đa dạng phân khu chức năng, với nhiều gian hàng bán lẻ, quy tụ các thương hiệu cao cấp trong nước lẫn quốc tế.