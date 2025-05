Không gian truyền thống và hiện đại tại Hoi An Memories Resort & Spa

Hoi An Memories Resort & Spa nằm giữa sông Hoài lấy cảm hứng văn hóa truyền thống và hiện đại trong kiến trúc và các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp.

Nằm giữa dòng sông Hoài trong lòng di sản thế giới Hội An, Hoi An Memories Resort & Spa không chỉ là một điểm đến nghỉ dưỡng 5 sao mà còn hội tụ tinh thần của văn hóa truyền thống và hơi thở hiện đại.

Được truyền cảm hứng từ kiến trúc và văn hóa của đô thị cổ Hội An, nơi từng là thương cảng quốc tế sầm uất thế kỷ XVI - XVII, khu nghỉ dưỡng này khéo léo tái hiện không gian di sản bằng những mái ngói âm dương, tường vàng rêu phong và lối kiến trúc bản địa đậm dấu ấn thời gian. Điểm đặc biệt ở đây không chỉ là sự hoài niệm mà là cách mà các yếu tố xưa được thổi hồn sống động vào từng góc nhỏ của khu nghỉ dưỡng.

Không gian Hội An Memories Resort & Spa. Ảnh: Hoi An Memories Resort & Spa

Có phong cách kiến trúc xưa nhưng Hoi An Memories Resort & Spa sở hữu những tiện ích chất lượng dịch vụ cao cấp với hệ thống phòng nghỉ sang trọng, nhà hàng, spa, chill bar cùng hai hồ bơi bao gồm hồ bơi trung tâm và hồ bơi vô cực hướng sông. Theo đại diện khu nghỉ dưỡng, mọi trải nghiệm đều được chăm chút đến từng chi tiết để mang lại cảm giác thư giãn giữa không gian văn hóa ấn tượng.

Sự kết hợp khéo léo giữa yếu tố truyền thống và lối sống hiện đại tạo điểm nhấn hấp dẫn du khách. Mọi người được thưởng thức bữa tối tại An Bistro đậm chất Đông Dương hay buổi trà chiều dưới ánh hoàng hôn bên sông, tạo nên những khoảnh khắc nghỉ ngơi thảnh thơi đầy cảm xúc. Những liệu pháp cổ truyền tại Zense Spa cũng đem đến cho du khách giây phút thư giãn hoàn toàn.

Không gian phòng nghỉ mang dấu ấn Đông Dương. Ảnh: Hoi An Memories Resort & Spa

Không chỉ đơn thuần là nơi lưu trú, Hoi An Memories Resort & Spa đang định hình một lối đi riêng bằng cách đưa du lịch văn hóa lên tầm cao mới. Tại đây, du khách không chỉ tham quan và nghỉ dưỡng mà còn trở thành một phần của hành trình khám phá và bảo tồn di sản.

Khách lưu trú cảm nhận vẻ đẹp cổ kính qua không gian kiến trúc cũng như khi tham gia các hoạt động văn hóa sáng tạo tại công viên văn hóa chủ đề Ấn Tượng Hội An. Chương trình biểu diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" hay học nấu ăn món đặc sản địa phương như cao lầu, bánh xèo cũng là những trải nghiệm đáng nhớ.

Vị trí Hoi An Memories Resort & Spa bên bờ sông Hoài. Ảnh: Hoi An Memories Resort & Spa

"Hoi An Memories Resort & Spa không chỉ đưa du khách nghỉ ngơi tại nơi di sản mà còn mang đến sự sống động, gần gũi trong từng khoảnh khắc lưu trú. Tại đây, du khách không chỉ đến để nghỉ ngơi mà còn để hiểu – cảm – và yêu hơn những giá trị truyền thống", đại diện khu nghỉ dưỡng nói và cho biết thêm, sự hòa quyện giữa bản sắc văn hóa và dịch vụ cao cấp tại đây đang góp phần nâng tầm trải nghiệm du lịch tại Hội An, biến mỗi chuyến đi thành một hành trình khám phá chiều sâu văn hóa Việt Nam.

Với mong muốn đưa những trải nghiệm nghỉ dưỡng đến đông đảo du khách, từ 1/4 đến 2/9, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn Đảo Ký Ức Hội An với 2 ngày 1 đêm nghỉ dưỡng tại Hoi An Memories Resort & Spa, trải nghiệm Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An và chương trình biểu diễn thực cảnh "Ký ức Hội An", thưởng thức ẩm thực phong phú với buffet sáng tại nhà hàng An Bistro và buffet Gánh với hơn 30 món Việt tại Khu ẩm thực xứ Quảng với giá chỉ từ 1,5 triệu đồng/người. Ưu đãi áp dụng từ 2 khách trở lên.

Yên Chi