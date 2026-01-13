Không gian trải nghiệm hơn 1.500 m2 tại Alluvia City đi vào vận hành

Xuân Cầu Holdings khai trương văn phòng bán hàng kiêm không gian trải nghiệm Alluvia Gallery của khu đô thị khoáng nóng Alluvia City, ngày 10/1, với gần 400 khách mời.

Đây là công trình biểu tượng đầu tiên của Alluvia City được đưa vào vận hành. Với tổng diện tích sàn khoảng 1.560 m2, Alluvia Gallery gồm 24 không gian chức năng như sảnh đón, khu sa bàn, khu trưng bày thông tin dự án, phòng tư vấn, phòng tương tác ảo immersive room, lounge café và các phòng tiếp khách riêng.

Nghi thức cắt băng khai trương Alluvia Gallery. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Điểm nhấn là ba bể khoáng ngâm chân ngoài trời, gồm một bể khoáng nóng và hai bể khoáng thường. Hạng mục này cho phép khách tham quan trải nghiệm trực tiếp nguồn khoáng tự nhiên - yếu tố cốt lõi của đô thị Alluvia City ven sông Hồng.

Thiết kế công trình kết hợp các đường cong liên tục, hệ mái uốn lượn, hiên rộng và vách kính chạm sàn, cùng lối dạo bộ theo hình thái mặt hồ. Cách tổ chức không gian nhằm tăng cường sự lưu thông của ánh sáng, gió trời giữa cảnh quan cây xanh, mặt nước.

Toàn cảnh Alluvia Gallery nhìn từ ngoài. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Khi dự án đi vào vận hành, Alluvia Gallery chuyển đổi thành clubhouse dành cho cư dân, với các tiện ích như café VIP, phòng yoga, golf 3D, billiard, khu giải trí, nhà hàng và không gian sự kiện ngoài trời.

Ông Nguyễn Hồng Phương, Phó tổng giám đốc Xuân Cầu Holdings cho biết, không gian này không chỉ phục vụ hoạt động giới thiệu dự án mà còn tái hiện định hướng phát triển đô thị theo triết lý lấy con người làm trung tâm, gắn với yếu tố thiên nhiên và khoáng nóng.

Không gian bên trong Alluvia Gallery. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Tại sự kiện khai trương, khách mời được tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm đa giác quan, từ ẩm thực nhẹ đến các workshop liên quan đến lối sống xanh. Khu trải nghiệm khoáng nóng thu hút sự quan tâm khi cho phép người tham dự trực tiếp thư giãn.

Anh Hoàng Nam (Hà Nội), một nhà đầu tư lâu năm, cho biết, không nhiều dự án đầu tư quy mô và bài bản ngay từ giai đoạn vận hành văn phòng bán hàng. Theo anh, không gian này phản ánh sự chuẩn bị cho môi trường sống chú trọng trải nghiệm và giá trị lâu dài cho cư dân.

Alumi gồm 7 tòa tháp cao 39 tầng. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Song song với việc vận hành Alluvia Gallery, Xuân Cầu Holdings đang phát triển Alumi - tổ hợp cao tầng đầu tiên tại Alluvia City. Alumi gồm 7 tòa tháp cao 39 tầng, trong đó 4 tòa Alumi Premium với hơn 2.000 căn hộ cao cấp đã được giới thiệu ra thị trường vào cuối năm 2025.

Alumi nằm sát trục vành đai 3.5, kết nối trực tiếp cầu Ngọc Hồi, từ đó, thời gian di chuyển về khu vực phố cổ Hà Nội còn khoảng 25 phút. Các căn hộ được thiết kế tối ưu thông gió và chiếu sáng tự nhiên, mở tầm nhìn hướng trục sinh thái sông Hồng. Nguồn khoáng nóng tự nhiên còn được dẫn trực tiếp về các bể khoáng nóng trong nhà tại tầng 3 khối đế, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe quanh năm cho cư dân.

Song Anh