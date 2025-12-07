Không gian tiệc cưới theo kiến trúc Phục Hưng của Tiên Nguyễn

Toàn cảnh không gian tiệc cưới của Tiên Nguyễn. Video: Công Khang
Bố mẹ cô dâu ở sảnh tiệc đón khách. Hơn 1.000 người gồm doanh nhân, người nổi tiếng dự tiệc cưới của Tiên Nguyễn và chồng người Dubai - Justin Cohen.
Tiên Nguyễn, 28 tuổi, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London, cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không. Hiện cô điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp. Cô còn là fashionista, là khách mời ở các Tuần lễ thời trang lớn như Paris, London Fashion Week, giao lưu các ngôi sao quốc tế.
Chồng cô thuộc thế hệ 8x, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng.
Buổi lễ diễn ra tại trung tâm tiệc cưới cao cấp ở TP HCM chiều 7/12. Đôi uyên ương mong muốn ngày cưới mang màu sắc hoàng gia nên chọn màu chủ đạo là trắng, gold với hoa tươi gam hồng.
Cô dâu chú rể trang trí tiệc như một khu vườn địa đàng lấy kiến trúc Phục Hưng làm cảm hứng, tạo ra một khung cảnh đối xứng, riêng biệt và cổ điển.
Điểm nhấn không gian tiệc là hoa hồng, cẩm tú cầu, lan. Hình cưới của đôi uyên ương chụp ở London được đặt tại một góc riêng.
Dàn nhạc chơi các bài không lời đón khách ở sảnh.
Đài phun nước, khung hình, bàn trưng bày, cụm cây được trang hoàng xung quanh sảnh tiệc.
Sân khấu diễn ra lễ cưới với đường vòm và cột trụ tạo ra một không gian sang trọng.
Bàn tiệc đặt sẵn món quà nhỏ cho khách.
Màn hình LED được gắn xung quanh để quan khách xa sân khấu tiện theo dõi buổi lễ.
Không gian tiệc cưới của fashionista.
