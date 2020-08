Không gian thoáng rộng tại căn hộ mẫu The Terra - An Hưng

Căn hộ mẫu 2 và 3 phòng ngủ của dự án The Terra - An Hưng gây ấn tượng với khách hàng bởi không gian rộng rãi, bài trí thông minh.

Dự án The Terra - An Hưng của chủ đầu tư Văn Phú - Invest tọa lạc tại mặt đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội. Với quy mô hơn 1.300 căn hộ, dự án đem lại nguồn cung lớn, giải tỏa "cơn khát" nhà ở tại điểm nóng phía Tây thành phố.

Trong giai đoạn đang tiến hành xây dựng dự án, Văn Phú - Invest đã hoàn thiện các căn hộ mẫu, giúp khách hàng có cái nhìn chân thực hơn về không gian tổ ấm trong tương lai. Đối với chủ đầu tư, đây còn là lời cam kết về kết cấu, kiến trúc và chất lượng của công trình.

Hai căn hộ mẫu thuộc dự án The Terra - An Hưng bao gồm căn 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Chủ đầu tư thể hiện sự tính toán kỹ lưỡng dựa trên nhu cầu của đa số khách hàng khi bố trí từng loại căn hộ.

Cụ thể, căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 68m2, phù hợp với vợ chồng mới cưới hoặc những gia đình trẻ có một con. Với các gia đình có đông thành viên hoặc đa thế hệ, căn hộ 3 phòng ngủ với diện tích mặt sàn 88,3m2 sẽ là lựa chọn phù hợp.

Phối cảnh dự án The Terra - An Hưng.

"Nếu chỉ nhìn trên mặt bằng, trên các tài liệu giới thiệu thì khách hàng khó có thể hình dung được căn hộ khi bàn giao. Chính vì vậy, các căn hộ mẫu tại dự án được thiết kế theo đúng cam kết xây dựng thật", chủ đầu tư cho biết.

Tại mỗi căn hộ, diện tích sử dụng phân định rõ không gian chung và riêng. Trong đó, phòng khách và phòng bếp sắp xếp tiếp giáp ban công và khe thoáng, tạo cảm giác rộng rãi. Chủ đầu tư bố trí logia và cửa sổ lớn để đón nắng gió tự nhiên, đem lại không gian thư thái cho gia chủ sau những căng thẳng, bộn bề.

Ngoài ra, các căn hộ mẫu còn gây ấn tượng bởi cách bài trí. Mặt sàn là sàn gỗ cao cấp, chống xước, chống nước cùng màu sắc sang trọng đem lại cảm quan ấm cúng cho không gian chung. Tường phòng chủ yếu là các tông màu sáng, trang nhã, tạo sự dễ chịu, hài hòa cho tổng thể căn hộ. Đồ nội thất và cách bài trí trong căn nhà mẫu là gợi ý cho khách hàng hoàn thiện căn hộ sau khi nhận bàn giao.

Đối với nội thất liền tường, Văn Phú - Invest cũng thể hiện sự lựa chọn kỹ càng, từ chất liệu, thương hiệu tới gam màu để mỗi góc nhìn trong ngôi nhà đều toát lên vẻ tinh tế. "Lấy chất lượng cuộc sống của cư dân tương lai làm cốt lõi, Văn Phú - Invest chú trọng nâng tầm sản phẩm bằng việc trang bị các thiết bị hiện đại trong căn hộ mẫu, góp phần tạo nên trải nghiệm cụ thể cho khách hàng.", chủ đầu tư cho hay.

Không gian phòng khách của căn hộ mẫu 3 phòng ngủ.

Những khách hàng chọn mua căn hộ tại The Terra - An Hưng sẽ được nhận nhà với tiêu chuẩn bàn giao cơ bản cùng hệ nguyên vật liệu, nội thất liền tường từ các thương hiệu uy tín.

Đặc biệt, cửa sổ các căn hộ trang bị hệ thống kính hộp, gồm một lớp kính cường lực dày 5mm và một lớp kính an toàn dày hơn 8mm. Ở giữa hai lớp kính là lớp khí trơ, với ưu điểm cách âm, cách nhiệt. Theo chủ đầu tư, đây là hạng mục ít thấy trong danh mục vật liệu bàn giao của các sản phẩm căn hộ chung cư cùng phân khúc.

Một điểm khác biệt của các căn hộ The Terra - An Hưng là hệ thống điều hòa Multi âm trần được lắp đặt tại phòng khách và phòng ngủ. Thay vì 2-3 dàn nóng khiến ban công bị chiếm dụng nhiều diện tích, dòng điều hòa âm trần chỉ có duy nhất một dàn nóng kết nối với 2-5 dàn lạnh, đảm bảo cùng lúc nhiều tiêu chí: điều hòa nhiệt độ, thanh lọc không khí, tiết kiệm điện năng và tăng tính mỹ quan cho kiến trúc căn hộ.

Anh Nguyễn Thế Hoàng, một khách hàng tới tham quan căn hộ mẫu tại The Terra - An Hưng bày tỏ: "Việc bố trí căn hộ mẫu ngay trong khuôn viên dự án giúp tôi có cái nhìn chân thực hơn về cả không gian căn hộ và tổng thể tòa nhà. Căn hộ mẫu được bài trí thông minh, hợp lý, trải nghiệm trực tiếp như thế này giúp tôi an tâm hơn về tổ ấm trong tương lai".

Thiết kế cửa kính lớn giúp không gian sống chan hòa ánh sáng tự nhiên.

Trong quý II, thị trường căn hộ tại Hà Nội có nhiều khởi sắc. Theo báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý II/2020 của JLL, tổng lượng căn bán được trong đạt 5.298 căn, tăng 30,6% so với quý trước. Còn theo báo cáo mới đây của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam - KBSV, xét về nguồn cung theo khu vực, phía Tây Hà Nội đang áp đảo cả về số căn hộ mở bán và số căn hộ bán được.

Trên cơ sở đó, nhiều chuyên gia nhận định, dòng sản phẩm căn hộ phía Tây Hà Nội sẽ tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu tư và khách hàng bởi tiềm năng phát triển khu vực cùng mức tài chính hợp lý.

Bên cạnh đó, giới quan sát cũng nhận định một xu hướng của thị trường bất động sản là các sản phẩm sống xanh, sống khỏe, sống tiện ích. Các sản phẩm bất động sản đáp ứng được không gian thoáng, gần gũi với thiên nhiên, cung ứng một môi trường sống hoàn chỉnh đi kèm hệ thống tiện ích đa dạng, hiện đại được cho là sự lựa chọn tất yếu của khách hàng.

Hoài Phong