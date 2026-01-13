Thứ ba, 13/1/2026
Không gian Tết truyền thống bên biển tại Angsana & Dhawa Hồ Tràm

Angsana & Dhawa Hồ Tràm tái hiện Tết cổ truyền với khu chợ truyền thống, bữa cơm đoàn viên, set bánh ngọt cùng các hoạt động giải trí gắn kết gia đình.

Nằm dọc cung đường ven biển, cách TP HCM vài giờ lái xe, Angsana & Dhawa Hồ Tràm mang đến không gian Tết cổ truyền trong bối cảnh nghỉ dưỡng hiện đại. Tết tại đây được tái hiện với các hoạt động quen thuộc, tạo không gian cho gia đình quây quần, cùng ăn uống, giải trí và lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm.

Không gian ven biển thêm sắc xuân nhờ các chi tiết trang trí gợi nhớ Tết xưa như gian hàng lợp mái tranh cùng các giỏ hàng, chậu hoa màu sắc nổi bật, đặt trong tổng thể kiến trúc hiện đại.

Một trong những điểm nhấn của trải nghiệm Tết tại Angsana & Dhawa Hồ Tràm là mâm cơm đoàn viên đầu năm với các món ngon Việt Nam quen thuộc. Du khách có thể quây quần bên bàn ăn, cùng chia sẻ câu chuyện đầu năm. Đi kèm còn có các set bánh ngọt được tạo hình đẹp mắt cùng lời chúc trên bề mặt như "Cung hỷ phát tài", "Phú quý hoàng kim thụ". Vị bánh được cân chỉnh ngọt nhẹ để hợp khẩu vị nhiều người.

Không khí chợ xuân còn được tái hiện qua buffet Tinh hoa biển cả và Hải sản ngày xuân, bày trí giữa không gian mở bên bờ biển với hải sản tươi sơ chế và nướng tại chỗ.

Chuỗi hoạt động trên sẽ diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ. Bên cạnh ẩm thực, du khách có thể tham gia nghi thức dựng cây nêu, cùng trẻ nhỏ làm bao lì xì, gấp giấy, nặn tò he hay trải nghiệm gói bánh chưng. Ngoài ra còn có màn trình diễn đánh trống, múa lân vào buổi sáng đầu năm, các trò chơi dân gian và hoạt động lô tô... góp phần tạo không khí rộn ràng, giúp các thế hệ thêm gắn kết ngày xuân.

Hoạt động đêm Giao thừa năm nay sẽ mở đầu bằng chương trình truyền hình cuối năm và khép lại với lửa trại, pháo hoa bên biển. Đại diện Angsana & Dhawa Hồ Tràm cho biết mong muốn tái hiện Tết theo cách giữ gìn những giá trị quen thuộc và tái hiện trong không gian nghỉ dưỡng ven biển. "Chúng tôi hy vọng du khách khi đến khu nghỉ dưỡng có thể trải nghiệm kỳ nghỉ Tết đầu năm ý nghĩa, cùng gia đình sống chậm lại, kết nối và lưu giữ ký ức chung", đại diện nói thêm.

Đan Minh
Ảnh: Angsana & Dhawa Hồ Tràm

Angsana & Dhawa Hồ Tràm
Địa chỉ: Đường ven biển, ấp Tổ Ong, xã Hồ Tràm, TP HCM
Điện thoại: (+84) 2543669966
Email: reservations-hotram@angsana.com
Website: angsana.com/vietnam/angsana-ho-tram - dhawa.com/hotels/dhawa-ho-tram
