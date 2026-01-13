Không gian Tết truyền thống bên biển tại Angsana & Dhawa Hồ Tràm

Hoạt động đêm Giao thừa năm nay sẽ mở đầu bằng chương trình truyền hình cuối năm và khép lại với lửa trại, pháo hoa bên biển. Đại diện Angsana & Dhawa Hồ Tràm cho biết mong muốn tái hiện Tết theo cách giữ gìn những giá trị quen thuộc và tái hiện trong không gian nghỉ dưỡng ven biển. "Chúng tôi hy vọng du khách khi đến khu nghỉ dưỡng có thể trải nghiệm kỳ nghỉ Tết đầu năm ý nghĩa, cùng gia đình sống chậm lại, kết nối và lưu giữ ký ức chung", đại diện nói thêm.