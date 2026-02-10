Không gian Tết Nam bộ tại đô thị phía Tây TP HCM

Không gian xuân mang phong cách Tết Nam bộ với điểm nhấn là dãy thuyền hoa trên kênh - gợi nhớ về hình ảnh thương hồ, văn hóa sông nước miền Tây. Tranh thủ những ngày cuối tuần, nhiều người đến đây check-in. Những dòng kênh cũng là nét đặc trưng của LA Home. Khu đô thị này có 7 dòng kênh tự nhiên được chủ đầu tư tôn tạo kết hợp cảnh quan xanh trải đều trên các phân khu.