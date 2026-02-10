Không gian Tết Nam bộ tại đô thị phía Tây TP HCM

Không gian Tết với chủ đề "Bến hoa xuân" tại khu đô thị LA Home (xã Lương Hòa, Tây Ninh) hoàn thành và đón khách từ 7/2, được kỳ vọng trở thành điểm vui chơi cuối năm cho người dân trong khu vực. Tuyến phố ven kênh bên cạnh các căn nhà mẫu được bố trí nhiều tiểu cảnh và nhiều loại hoa xuân.
Không gian xuân mang phong cách Tết Nam bộ với điểm nhấn là dãy thuyền hoa trên kênh - gợi nhớ về hình ảnh thương hồ, văn hóa sông nước miền Tây. Tranh thủ những ngày cuối tuần, nhiều người đến đây check-in. Những dòng kênh cũng là nét đặc trưng của LA Home. Khu đô thị này có 7 dòng kênh tự nhiên được chủ đầu tư tôn tạo kết hợp cảnh quan xanh trải đều trên các phân khu.
Không gian chụp ảnh gợi nhớ về những cửa tiệm may đồ Nam bộ trước đây. Đại diện chủ đầu tư LA Home cho biết văn hóa Nam bộ là cảm hứng xuyên suốt tạo nên quy hoạch của khu đô thị. Do đó, trong năm đầu tiên tổ chức hoạt động Tết cũng chọn những hình ảnh quen thuộc, tạo sự gắn bó với người dân.
Khách tham quan dạo trên cầu cảnh quan trang trí bằng hàng trăm lồng đèn đỏ.
Người dân xin chữ ông đồ và trải nghiệm nhiều hoạt động gian hàng tại khuôn viên dự án.
Nhiều người dân cho biết vui mừng khi khu vực có thêm điểm để tham quan ngày xuân. Khu vực xã Lương Hòa (trước đây là huyện Bến Lức - Long An) thường được biết đến với tốc độ phát triển công nghiệp nhanh. Do đó, việc có thêm những điểm tham quan giúp đời sống tinh thần thêm thoải mái.
Người dân check-in với tiểu cảnh làng hương.
Khu ẩm thực ngoài trời với nhiều loại bánh như bánh xèo, bánh khọt, chè, bún riêu là điểm nhấn của hoạt động.
Phụ huynh đưa con nhỏ đến trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực
Rất đông khách tham quan trải nghiệm chơi lô tô với nhiều phần quà từ ban tổ chức.
Hoạt động tại LA Home tiếp tục mở cửa đón khách đến hết Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ban tổ chức cho biết muốn tạo không gian cho người dân thư giãn cuối năm, đồng thời lan tỏa hình ảnh khu đô thị mới đang hình thành tại cửa ngõ Tây TP HCM.
LA Home có quy mô 100 ha liền kề khu công nghiệp sinh thái Prodezi 400 ha, đang được triển khai xây dựng với tốc độ nhanh. Phân khu đầu tiên đã hoàn thiện phần thô, trong khi các tiện ích như trung tâm thể dục thể thao đã vận hành.
Hoài Phương
Ảnh: Prodezi