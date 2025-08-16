Không gian sống xanh tại Eco Riverside Hải Phòng

Từ góc nhìn trên cao, các con đường nội khu của Eco Riverside được bao bọc bởi những hàng cây nằm sát bên dòng sông Thái Bình. Quy hoạch thoáng và không gian mở giúp mỗi tòa nhà đón ánh sáng tự nhiên cùng tầm nhìn khoáng đạt.
Giữa công viên nội khu rợp bóng cây hay dọc theo bờ sông là những cung đường dạo bộ.
Công viên xanh có thảm cỏ, vườn hoa theo mùa và không gian mở cho các hoạt động thiền, yoga, picnic, vẽ tranh hay đọc sách, phục vụ cộng đồng cư dân Eco Riverside.
Bể bơi nằm giữa mảng xanh nội khu, thiết kế hài hòa với cảnh quan là điểm đến thư giãn và rèn luyện thể chất. Cạnh đó là hệ thống sân thể thao hiện đại như pickleball, tennis, cầu lông… đáp ứng nhu cầu vận động đa dạng của cư dân
Dãy phố thương mại được quy hoạch với đa dạng các tiện ích như cửa hàng tiện lợi, quán café, nhà hàng, dịch vụ cao cấp... Đây không chỉ là trung tâm mua sắm, giải trí mà còn là điểm nhấn mang đến sự tiện nghi ngay ngưỡng cửa dành cho cư dân Eco Riverside.
Các tuyến phố được thiết kế đồng bộ, phủ cây xanh. Mật độ không gian xanh chiếm tới 20% khu đô thị.
Không chỉ là dự án căn hộ, Eco Riverside còn được định hướng mang đến không gian xanh gắn kết với thiên nhiên cho cư dân.
