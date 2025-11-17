Không gian sống xanh đa tầng bên sông Sài Gòn

Với ba mặt giáp sông cùng hơn 60% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước, Van Phuc City phát triển hệ sinh thái sống đa tầng với các dòng căn hộ, dinh thự, biệt thự.

Khu đô thị Van Phuc City có ba mặt giáp sông Sài Gòn, tạo lợi thế cảnh quan và khí hậu đặc trưng cho toàn bộ dự án. Chủ đầu tư định hướng phát triển nơi đây thành "ốc đảo đô thị" của khu Đông với môi trường sống gắn liền sông nước.

Hơn 60% diện tích được bố trí cho mảng xanh và mặt nước, hình thành hệ cảnh quan quy mô gồm hồ Đại Nhật 16 ha, kênh Sông Trăng 2,1 km và công viên ven sông The Long Park dài 3,4 km. Các hạng mục này góp phần mang đến không gian thư giãn và trải nghiệm sống gần thiên nhiên cho cư dân.

Không gian xanh tại khu đô thị. Ảnh: VPG

Về kết nối, Van Phuc City nằm trên trục giao thông chính phía Đông, cách quận 1 cũ và sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 10-15 phút di chuyển. Dự án tiếp giáp quốc lộ 13 - tuyến đường đang mở rộng và có điểm dừng tuyến Metro 3B dự kiến bố trí trước cổng, tăng khả năng liên kết vùng và tiềm năng phát triển của khu đô thị.

Diamond Sky - Tổ hợp căn hộ cao tầng kết hợp trung tâm thương mại

Diamond Sky phát triển trên quỹ đất gần 2 ha với mật độ xây dựng khoảng 40%. Công trình mang thiết kế hiện đại, chú trọng tối ưu ánh sáng tự nhiên và thông gió nhờ vị trí gần sông. Dự án gồm 296 căn hộ, sử dụng nội thất và thiết bị từ các thương hiệu châu Âu như Bosch, Hafele và Grohe.

Phối cảnh Diamond Sky - dự án căn hộ cao tầng đầu tiên tại Van Phuc City. Ảnh: VPG

Tiện ích nội khu bao gồm hồ bơi vô cực, phòng gym hướng trời, khu BBQ ngoài trời và không gian sinh hoạt chung. Dòng sản phẩm hướng tới nhóm cư dân ưu tiên chất lượng sống và tiện nghi trong khu đô thị lớn.

Van Phuc Mansion - dinh thự giới hạn phong cách tân cổ điển

Van Phuc Mansion là dòng dinh thự cao cấp với số lượng giới hạn 27 căn, diện tích sử dụng mỗi căn khoảng 1.500 m2. Mỗi căn gồm 3 tầng, một tầng hầm và hồ bơi tràn hướng trực diện sông Sài Gòn.

Dinh thự Van Phuc Maison đã hoàn thiện với 27 căn giới hạn. Ảnh: VPG

Kiến trúc tân cổ điển được thể hiện qua các chi tiết như mái vòm, cột trụ và hệ cửa lớn. Không gian thiết kế hướng đến sự riêng tư và kết nối cảnh quan. Theo chủ đầu tư, dòng sản phẩm này phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm nơi ở biệt lập và giá trị ổn định lâu dài.

Jardin Villas - Biệt thự với không gian mở

Jardin Villas theo phong cách kiến trúc đương đại, kết hợp các mảng xanh lớn và ánh sáng tự nhiên. Mỗi biệt thự sở hữu sân vườn riêng rộng rãi và tầm nhìn hướng sông. Thiết kế ưu tiên những khoảng trống giúp thông gió, đồng thời kết nối giữa không gian trong nhà và cảnh quan xung quanh.

Jardin Villas nổi bật với kiến trúc Pháp. Ảnh: VPG

Sân vườn được sử dụng như phòng sinh hoạt ngoài trời, trong khi tầng thượng có thể bố trí thành khu đọc sách hoặc thư giãn. Dự án hướng đến nhóm cư dân mong muốn môi trường sống yên tĩnh và gần gũi thiên nhiên.

Sự đa dạng trong quy hoạch, từ căn hộ cao tầng, biệt thự đương đại đến dinh thự hướng sông giúp Van Phuc City hình thành cộng đồng cư dân đa dạng lựa chọn theo nhu cầu. Khi hạ tầng tiếp tục hoàn thiện, khu đô thị được kỳ vọng trở thành một trong những điểm đến an cư lâu dài tại TP HCM.

Song Anh